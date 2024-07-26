Samsung, Mesajlar uygulamasını neden kaldırdığını açıkladı

Samsung Mesajlar, Galaxy telefonlarda artık yüklü gelmeyecek 5 gün önce eklendi

Google Mesajlar uygulaması neden varsayılan olacak?

Samsung, “Mesajlaşma uygulamaları RCS standardını izlese de, kullanılabilirlik karşı tarafın hangi uygulamayı kullandığına bağlı olarak sınırlı olabiliyor. Bu nedenle Galaxy kullanıcılarının daha özgürce iletişim kurmasını sağlayan Google Mesajlar’ı ortak mesajlaşma platformu yapmaya karar verdik. Bu mesajlaşma uygulamasının RCS standardındaki değişikliklere de daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Samsung, telefonlarında ilk kurulum sırasında varsayılan mesajlaşma uygulamasının Google Mesajlar olduğunu bildirmeye başladı.

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