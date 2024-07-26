Galaxy S25 Ultra özellikleri ortaya çıktı: Batarya ve şarj hızı üzecek!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra’nın 45W'a kadar hızlı destekleyen 5000mAh pil ile geleceği söyleniyor. Ice Universe tarafından paylaşılan bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung’un batarya ve şarj hızında geliştirme sunmadığı beşinci yılı olacak. Galaxy S20 Ultra, 5000mAh pil ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip ilk modeldi.

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Çinli rakiplerinin aynı seviyede telefonlarına baktığımızda 5000 mAh üzerinde bataryalar görüyoruz. Önümüzdeki yıl, bu şirketlerin üst düzey telefonlarında 6000mAh pil kullanmaya başlayacakları bildiriliyor.

Galaxy S25 Ultra, daha fazla güç tasarrufu sağlayan işlemcisi sayesinde Galaxy S24 Ultra'dan biraz daha uzun kullanım süresi verebilir. Telefonun TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

S25 Ultra, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı