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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra özellikleri ortaya çıktı: Batarya ve şarj hızı üzecek!

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarım, performans ve kamera tarafında büyük iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Ancak, batarya kapasitesi ve şarj hızıyla üzebilir.
    samsung galaxy s25 ultra özellikleri orrtaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra’nın 45W'a kadar hızlı destekleyen 5000mAh pil ile geleceği söyleniyor. Ice Universe tarafından paylaşılan bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung’un batarya ve şarj hızında geliştirme sunmadığı beşinci yılı olacak. Galaxy S20 Ultra, 5000mAh pil ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip ilk modeldi.

    Çinli rakiplerinin aynı seviyede telefonlarına baktığımızda 5000 mAh üzerinde bataryalar görüyoruz. Önümüzdeki yıl, bu şirketlerin üst düzey telefonlarında 6000mAh pil kullanmaya başlayacakları bildiriliyor.

    Galaxy S25 Ultra, daha fazla güç tasarrufu sağlayan işlemcisi sayesinde Galaxy S24 Ultra'dan biraz daha uzun kullanım süresi verebilir. Telefonun TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

    S25 Ultra, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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