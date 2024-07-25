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    HMD Crest ve HMD Crest Max tanıtıldı: İşte özellikleri

    HMD Crest ve HMD Crest Max akıllı telefonlar 6.67 inçlik OLED ekran, 6nm Unisoc T760 yonga seti, 50MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler barındırıyor.   
    HMD Crest Max Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki macerasına hız kesmeden devam eden HMD girişimi, Skyline serisinin ardından onun biraz daha altına konumlanacak olan yeni fiyat-performans akıllı telefon serisini duyurdu.

    HMD Crest özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ OLED ekran
    • 6nm Unisoc T760 yonga seti (Cortex-A76+Cortex-A55)
    • 6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP ön/arka kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 160 Euro

    HMD Crest Max özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ OLED ekran
    • 6nm Unisoc T760 yonga seti (Cortex-A76+Cortex-A55)
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 64MP+5MP+2MP arka kamera
    • 50MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 180 Euro

    HMD Crest ve HMD Crest Max akıllı telefonlar Hindistan’da üretilen ilk HMD telefonları olma özelliğine sahip. Giriş seviyesinde tatmin edici özellikler sunmayı amaçlayan seride ekran, batarya, şarj portu ve arka panel değiştirilebiliyor. Kutudan şarj adaptörü de çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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