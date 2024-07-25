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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, MIX Fold 4 ve MIX Flip'in onarım maliyetlerini açıkladı

    Xiaomi, 19 Temmuz'da piyasaya sürdüğü yeni MIX Fold 4 ve MIX Flip için onarım yedek parçalarının fiyatlarını duyurdu. Garanti dışı malzemeler ve işçilik ücreti için rehber fiyat listesi yayınlandı.
    Xiaomi, MIX Fold 4 ve MIX Flip'in onarım maliyetlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni MIX Fold 4 ve MIX Flip katlanır ekranlı telefonları için yedek parça onarım fiyatlarını duyurdu. 19 Temmuz'da piyasaya sürülen bu cihazlar sırasıyla 1.243 $ ve 829 $ fiyatlarından satışa sunulmuştu.

    Farklı bellek versiyonlarına sahip anakartların fiyatları değişiyor

    Xiaomi, garanti dışı onarımlar için parçalar ve işçilik dahil olmak üzere bu yeni modeller için onarım maliyetlerinin ayrıntılı bir dökümünü paylaştı. İşte onarım yedek parçalarının fiyatları:

    Xiaomi MIX Fold 4 (12GB+256GB normal versiyon)

    Yedek parça adı Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı Garanti dışı işçilik için fiyat
    Arka kamera (ultra geniş açılı)  4 $  6 $
    Harici ekran  164 $  6 $
    Ön kamera  6 $  6 $
    İç ekran (katlanır ekran)  496 $  6 $
    Speaker  6 $  6 $
    Veri kablosu  4 $  Ücretsiz
    Anakart  356 $  6 $
    Şarj cihazı  14 $  Ücretsiz
    Arka kamera (geniş açı)  28 $  6 $
    Arka kamera (Floating telephoto)  17 $  6 $
    Arka kamera (yakın çekim telefoto)  37 $  6 $
    Pil 1  27 $  6 $
    Sub-Board  6 $  6 $
    Pil 2  12 $  6 $
    Batarya kapağı  32 $  6 $

    Xiaomi MIX Flip (12 GB + 256 GB)

    Yedek parça adı Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı Garanti dışı işçilik için fiyat
    Harici ekran  69 $  6 $
    Ön kamera  8 $  6 $
    İç ekran (katlanır ekran)  239 $  6 $
    Arka kamera (ikinci kamera)  21 $  6 $
    Arka kamera (ana kamera)  30 $  6 $
    Speaker  3 $  6 $
    Veri kablosu  4 $  Ücretsiz
    Anakart  327 $  6 $
    Şarj cihazı  14 $  Ücretsiz
    Pil 1  16 $  6 $
    Sub-Board  12 $  6 $
    Pil 2  8 $  6 $
    Batarya kapağı  17 $  6 $

    Anakartın fiyatı farklı bellek sürümlerine göre değişiyor. MIX Fold 4 için maliyetler şu şekilde:

    • 12GB+256GB: 356 $
    • 16GB+512GB: 380 $
    • 16GB+1TB: 398 $

    MIX Flip için anakart maliyetleri şu şekilde:

    • 12GB+256GB: 327 $
    • 12GB+512GB: 344 $
    • 16GB+1TB: 378 $
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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