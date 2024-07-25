Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni MIX Fold 4 ve MIX Flip katlanır ekranlı telefonları için yedek parça onarım fiyatlarını duyurdu. 19 Temmuz'da piyasaya sürülen bu cihazlar sırasıyla 1.243 $ ve 829 $ fiyatlarından satışa sunulmuştu.

Farklı bellek versiyonlarına sahip anakartların fiyatları değişiyor

Xiaomi, garanti dışı onarımlar için parçalar ve işçilik dahil olmak üzere bu yeni modeller için onarım maliyetlerinin ayrıntılı bir dökümünü paylaştı. İşte onarım yedek parçalarının fiyatları:

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Xiaomi MIX Fold 4 (12GB+256GB normal versiyon)

Yedek parça adı Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı Garanti dışı işçilik için fiyat Arka kamera (ultra geniş açılı) 4 $ 6 $ Harici ekran 164 $ 6 $ Ön kamera 6 $ 6 $ İç ekran (katlanır ekran) 496 $ 6 $ Speaker 6 $ 6 $ Veri kablosu 4 $ Ücretsiz Anakart 356 $ 6 $ Şarj cihazı 14 $ Ücretsiz Arka kamera (geniş açı) 28 $ 6 $ Arka kamera (Floating telephoto) 17 $ 6 $ Arka kamera (yakın çekim telefoto) 37 $ 6 $ Pil 1 27 $ 6 $ Sub-Board 6 $ 6 $ Pil 2 12 $ 6 $ Batarya kapağı 32 $ 6 $

Xiaomi MIX Flip (12 GB + 256 GB)

Yedek parça adı Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı Garanti dışı işçilik için fiyat Harici ekran 69 $ 6 $ Ön kamera 8 $ 6 $ İç ekran (katlanır ekran) 239 $ 6 $ Arka kamera (ikinci kamera) 21 $ 6 $ Arka kamera (ana kamera) 30 $ 6 $ Speaker 3 $ 6 $ Veri kablosu 4 $ Ücretsiz Anakart 327 $ 6 $ Şarj cihazı 14 $ Ücretsiz Pil 1 16 $ 6 $ Sub-Board 12 $ 6 $ Pil 2 8 $ 6 $ Batarya kapağı 17 $ 6 $

Anakartın fiyatı farklı bellek sürümlerine göre değişiyor. MIX Fold 4 için maliyetler şu şekilde:

12GB+256GB: 356 $

16GB+512GB: 380 $

16GB+1TB: 398 $

MIX Flip için anakart maliyetleri şu şekilde:

12GB+256GB: 327 $

12GB+512GB: 344 $

16GB+1TB: 378 $

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Xiaomi, MIX Fold 4 ve MIX Flip'in onarım maliyetlerini açıkladı