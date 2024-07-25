Xiaomi, MIX Fold 4 ve MIX Flip'in onarım maliyetlerini açıkladı

Farklı bellek versiyonlarına sahip anakartların fiyatları değişiyor
Xiaomi, garanti dışı onarımlar için parçalar ve işçilik dahil olmak üzere bu yeni modeller için onarım maliyetlerinin ayrıntılı bir dökümünü paylaştı. İşte onarım yedek parçalarının fiyatları:
Xiaomi MIX Fold 4 (12GB+256GB normal versiyon)
|Yedek parça adı
|Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı
|Garanti dışı işçilik için fiyat
|Arka kamera (ultra geniş açılı)
|4 $
|6 $
|Harici ekran
|164 $
|6 $
|Ön kamera
|6 $
|6 $
|İç ekran (katlanır ekran)
|496 $
|6 $
|Speaker
|6 $
|6 $
|Veri kablosu
|4 $
|Ücretsiz
|Anakart
|356 $
|6 $
|Şarj cihazı
|14 $
|Ücretsiz
|Arka kamera (geniş açı)
|28 $
|6 $
|Arka kamera (Floating telephoto)
|17 $
|6 $
|Arka kamera (yakın çekim telefoto)
|37 $
|6 $
|Pil 1
|27 $
|6 $
|Sub-Board
|6 $
|6 $
|Pil 2
|12 $
|6 $
|Batarya kapağı
|32 $
|6 $
Xiaomi MIX Flip (12 GB + 256 GB)
|Yedek parça adı
|Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı
|Garanti dışı işçilik için fiyat
|Harici ekran
|69 $
|6 $
|Ön kamera
|8 $
|6 $
|İç ekran (katlanır ekran)
|239 $
|6 $
|Arka kamera (ikinci kamera)
|21 $
|6 $
|Arka kamera (ana kamera)
|30 $
|6 $
|Speaker
|3 $
|6 $
|Veri kablosu
|4 $
|Ücretsiz
|Anakart
|327 $
|6 $
|Şarj cihazı
|14 $
|Ücretsiz
|Pil 1
|16 $
|6 $
|Sub-Board
|12 $
|6 $
|Pil 2
|8 $
|6 $
|Batarya kapağı
|17 $
|6 $
Anakartın fiyatı farklı bellek sürümlerine göre değişiyor. MIX Fold 4 için maliyetler şu şekilde:
- 12GB+256GB: 356 $
- 16GB+512GB: 380 $
- 16GB+1TB: 398 $
MIX Flip için anakart maliyetleri şu şekilde:
- 12GB+256GB: 327 $
- 12GB+512GB: 344 $
- 16GB+1TB: 378 $
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.