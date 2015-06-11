Oculus Rift'in tüketici versiyonu ve prototip kontrolcüsü görücüye çıkartıldı

Sanal gerçeklik dünyasının ve genel olarak oyuncuların merakla beklediği ürünlerden Oculus Rift, E3 öncesi düzenlenen bir konferans kapsamında yeni tasarımı, bazı teknik özellikleri ve kontrolcüsü ile görücüye çıkartıldı.

2016'nın ilk çeyreğinde satışa çıkacağı söylenen Oculus Rift, haber içerisinde yer alan görsellerden de görebileceğiniz üzere geliştirici versiyonlarına oranla çok daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Tüketici versiyonu eski modellere göre daha hafif hazırlanan ve böylece uzun kullanımlar için daha iyi bir alternatif oluşturan sanal gerçeklik başlığı, harici olarak çalışan takip sistemiyle çok daha düşük tepki ve gecikme süreleri ortaya koyuyor ve bünyesinde yer alan lensler artık daha berrak / canlı bir görüntü sunuyor.

Her göz için iki adet OLED ekran barındıran Oculus Rift, Oculus Vr'ın açıklamalarına göre gölgelenme ya da hareket bulanıklığından arındırılmış bir göresel deneyim ortaya koyuyor. Yan taraflarına konumlandırılan dahili kulaklık sistemiyle (İsteğe bağlı olarak çıkartılabiliyor) 360 derecelik ses deneyimi sunan başlık, eskiye oranla gözlük kullanan kişilere daha konforlu bir deneyim vaat ediyor ve satın alındığında Microsoft ortaklığında Xbox One kontrolcüsüyle beraber geliyor.

Direct X 12 sayesinde Windows 10 işletim sistemiyle kullanılabilecek ve Xbox One oyunlarını da bünyesine aktarabilecek olan Oculus Rift, modüler hale getirilen gövdesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oculus VR'ın son sürprizini ise "Oculus Touch" ismi kontrolcü oluşturuyor.

Oculus Rift ile kullanılması için geliştirilen özel bir çözüm olan ve şimdilik prototip aşamasında (Ürünün çıkışına da yetişlemeyebilir) bulunan kontrolcü, iki el için iki parça halinde geliyor ve bünyesinde tetik mekanizmasıyla diğer analog ile sabit kontrol / buton seçeneklerini taşıyor. Sensörleriyle Nintendo Wii benzeri el hareketlerini algılayabildiği söylenen Touch, oldukça hassas çalışma gösteriyor ve sanal ortamlar ile gerçekleştirilerek etkileşimi en yüksek seviyeye çıkartmayı amaçlıyor.

Oculus Rift'in satış fiyatı hakkında ise halen herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/06/11/oculus-unveils-the-consumer-rift-due-q1-2016/