Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması

Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişi de hayal kırıklığı yaşatan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey'e göre oldukça gelişmiş bir ekran birimi kullanıyor.

Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, Palmer Luckey tarafından söylediği kadarıyla ortam görüntüleme kontrolü açısından en doğru görüntüleri ortaya koyan OLED ekranlar ile geliyor. Yakın gelecekte sanal gerçeklik cihazlarında kullanılan ekranların geleneksel ekranları hemen hemen her açıdan geride bırakacağını da sözlerine ekleyen Luckey, Oculus Rift'in kullandığı ekranların kutudan kalibre edilmiş şekilde çıktığını belirtiyor ve bu sayede kullanıcılara ekstra bir işlem kalmıyor.

Oculus VR kurucusu yanı zamanda sanal masaüstü süreci hakkında da bazı bilgiler veriyor. Birçok geliştiricinin sanal masaüstü uygulamaları geliştirdiğini hatırlatan Palmer Luckey, bu noktada geleneksel ekranlara oranla derece bazında çözünürlük ve 1:1 piksel haritalandırma noktasında bazı limitlerin bulunduğunu açıklıyor. Kurucu, sözlerini bu teknik sınırlar nedeniyle de "Photoshop ya da Maya gibi yazılımlar için halen standart monitörler çok daha iyi performans gösteriyor" şeklinde bitiriyor.

Palmer Luckey kısa süre önce de 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyunun Oculus Rift için kullanıma sunulacağını açıklamış ve bu oyunların 20 tanesinin Oculus imzalı olduğu, diğerlerinin ise üçüncü parti geliştiricilerden geleceğini söylemişti

http://www.tweaktown.com/news/49593/oculus-founder-vr-displays-surpass-traditional-displays/index.html