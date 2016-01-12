Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması

Ortaya çıkan fiyatıyla birçok kişinin hayallerinde kalacak olan popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, kurucu Palmer Luckey'nin açıklamalarına göre oldukça gelişmiş bir ekran kullanıyor.
3 yıl
6,1b
1
20
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması

Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişi de hayal kırıklığı yaşatan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey'e göre oldukça gelişmiş bir ekran birimi kullanıyor.
Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, Palmer Luckey tarafından söylediği kadarıyla ortam görüntüleme kontrolü açısından en doğru görüntüleri ortaya koyan OLED ekranlar ile geliyor. Yakın gelecekte sanal gerçeklik cihazlarında kullanılan ekranların geleneksel ekranları hemen hemen her açıdan geride bırakacağını da sözlerine ekleyen Luckey, Oculus Rift'in kullandığı ekranların kutudan kalibre edilmiş şekilde çıktığını belirtiyor ve bu sayede kullanıcılara ekstra bir işlem kalmıyor.
Oculus VR kurucusu yanı zamanda sanal masaüstü süreci hakkında da bazı bilgiler veriyor. Birçok geliştiricinin sanal masaüstü uygulamaları geliştirdiğini hatırlatan Palmer Luckey, bu noktada geleneksel ekranlara oranla derece bazında çözünürlük ve 1:1 piksel haritalandırma noktasında bazı limitlerin bulunduğunu açıklıyor. Kurucu, sözlerini bu teknik sınırlar nedeniyle de "Photoshop ya da Maya gibi yazılımlar için halen standart monitörler çok daha iyi performans gösteriyor" şeklinde bitiriyor.
Palmer Luckey kısa süre önce de 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyunun Oculus Rift için kullanıma sunulacağını açıklamış ve bu oyunların 20 tanesinin Oculus imzalı olduğu, diğerlerinin ise üçüncü parti geliştiricilerden geleceğini söylemişti.

http://www.tweaktown.com/news/49593/oculus-founder-vr-displays-surpass-traditional-displays/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 3 yıl en beğenilen
Bu adam hala konusuyor mu utanma arlanma yok birde 600$ cakiyor fiyati. Güya herkesin alabilecegi fiyata cekecegiz diye de bir reportaj vermisti. Üstelik Cihazin Özel Kontrolörleri de icinde barindirmiyor , cünkü ayri bir fiyattan satacakdir, onada 200$ gayme koyar. Yazik la kimin hayallerini süslüyorsa bu cihaz Allah sabir versin


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu adam hala konusuyor mu utanma arlanma yok birde 600$ cakiyor fiyati. Güya herkesin alabilecegi fiyata cekecegiz diye de bir reportaj vermisti. Üstelik Cihaz...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Osakawa 3 yıl
KalemKolik
2k çözünürlük bile yetersiz. Zaten ceo bile buna değinmiş. Sanalgerçeklik için en az 8k çözünürlük gerekli. 2020den sonra sanal gözlüklerde 8k çözünürlükleri görürüz fakat önlerindeki en büyük engeller ekran kartı teknolojisi. Şuan 2k için bile sanal gerçeklikte gtx980 tam istenilen seviyede değil. Ekran kartı teknolojisi çok hızlı gelişse iyi olacak. Nvidia sanal gerçeklik için tavsiye edilen sistem gereksinimden aslında 7 kat daha fazla güce ihtiyaç olduğunu söylemişti. Kısaca içerik özelliklede donanım olarak teknoloji yeterli

titan x 4k da 30-35 fps bazı oyunlarda da 40-45 fps veren tek ekran kartı ki onunda fiyatı acayip uçuk, birde adam akıllı bir görüntü için 60fps olması gerekir, sanıyorum pascal gpu lar bu ihtiyacı karşılayabilecek fakat 8k da belkide titan x ten daha kötü fps verecektir. şu an zaten ekran kartı üreticilerinin odaklandığı iki büyük nokta var birincisi enerji tüketimini azaltmak ikincisi ise 4k görüntü kalitesini en iyi fps seviyelerinde sabitlemek. tahminimce pascalın çıkaracağı gtx980 e eşdeğer ekran kartı 4k yı 100 fps civarına taşır, o ekran kartı da 8k yı 40-45 fps de oynatır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Videoyu izleyince heveslenmemek mümkün değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
broodofqueen 3 yıl
TV sektöründeki 3D, oyun sektöründeki kinect gibi fiyakası hızla sönecek geçici bir heves. Kullanımı pratik değil, ve pahalı. Bu tür bir cihazla oyun oynamak için bomboş bir oda ve geniş alan lazım. Ayrıca, kafamda kocaman bir cihazla angut gibi sağa sola anlamsız hareketler yaparken hayal edemiyorum kendimi. Gram heyecanlandırmadığı gibi, bu fiyata satılmasına da anlam veremiyorum. Leap Motion bile, ilk tanıtıldığında baya bir heveslendirmişti beni. Kinect gibi, 3D gibi tadı ancak damakta kalcak, tarihin tozlu sayfalarına gömülecek pahalı bir zevk bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeroLynx 3 yıl
Buradaki çoğu arkadaşımın düşüncelerine katılıyorum fiyatı 300 dolar civarlarında olacak diyerek 600 dolar gibi bir fiyatla çıkarmaları çok antipatik oldu, ayrıca cihazın ortalama hatta ortalama üzeri bir pc'de çalışabilecek gibi olsaydı belki insanlar daha çok rağbet edebilirlerdi. Bu cihazı kullanabilmek için minimum 3000TL'nin üzerinde maliyetli bir pc gerekiyor. Bu cihazı kaldırabilecek bir laptop bildiğim kadarıyla henüz üretilmedi eğer üretildiysede çok astronomik rakamlara satılacağından şüphem yok(8-10bin gibi)
Bu zamanda hangimiz 5000 Tl'lik bir yatırım yapabiliyoruz hobilerimiz için?
Bu cihazı optimize edeceklerdi mümkün olduğunca uygun bir çözünürlükle insanların deneyim yaşamasını sağlayacaklardı daha sonra istersen gelişmiş versiyonunu çıkart 1000 dolar iste firmanın stratejiside yanlış senin amacın para kazanmak olmalı daha fazla kişiye satmak olmalı Htc Vive çıkarmış o cihaz bundan daha iyi bir deneyim sunuyor demesinler diye donanım ihtiyacını çok yükselttiler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
herşey iyi fiyatıda iyi :)..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
Videolardan gördüğüm kadarıyla bu alet kesinlikle kablosuz olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
stalker(1979)
mementopolis Bu adam hala konusuyor mu utanma arlanma yok birde 600$ cakiyor fiyati. Güya herkesin alabilecegi fiyata cekecegiz diye de bir reportaj vermisti. Üstelik Cihazin Özel Kontrolörleri de icinde barindirmiyor , cünkü ayri bir fiyattan satacakdir, onada 200$ gayme koyar. Yazik la kimin hayallerini süslüyorsa bu cihaz Allah sabir versin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu görüntüyü ilk defa gördüm.Yazık adama
Sanki kriz geçiriyormuş gibi
Herhalde yanındaki adam kaç para olduğunu adama söyledi adamda krize girdi
Bu teknoloji fiyat olarak çok fazla. İlerleyen yıllarda ucuzlarsa alınır.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 3 yıl
La çok iyi ekran kullandık nasıl bi laf? Standart oled2k ekran işte. Cep telefonlarında bile var. Bide kalibre diyor beyefendi. E zaten kalibre etmesen şaşı gibi dururdu o ekranlar. Bi zahmet edin yani kalibresini. 2 sekran koy 2 mercek koy 2-3 sensör koy sonra sat 600$'a.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
2k çözünürlük bile yetersiz. Zaten ceo bile buna değinmiş. Sanalgerçeklik için en az 8k çözünürlük gerekli. 2020den sonra sanal gözlüklerde 8k çözünürlükleri görürüz fakat önlerindeki en büyük engeller ekran kartı teknolojisi. Şuan 2k için bile sanal gerçeklikte gtx980 tam istenilen seviyede değil. Ekran kartı teknolojisi çok hızlı gelişse iyi olacak. Nvidia sanal gerçeklik için tavsiye edilen sistem gereksinimden aslında 7 kat daha fazla güce ihtiyaç olduğunu söylemişti.
Kısaca içerik özelliklede donanım olarak teknoloji yeterli
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanxml 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

2k çözünürlük bile yetersiz. Zaten ceo bile buna değinmiş. Sanalgerçeklik için en az 8k çözünürlük gerekli. 2020den sonra sanal gözlüklerde 8k çözünürlükleri görürüz fakat önlerindeki en büyük engeller ekran kartı teknolojisi. Şuan 2k için bile sanal gerçeklikte gtx980 tam istenilen seviyede değil. Ekran kartı teknolojisi çok hızlı gelişse iyi olacak. Nvidia sanal gerçeklik için tavsiye edilen sistem gereksinimden aslında 7 kat daha fazla güce ihtiyaç olduğunu söylemişti.



Kısaca içerik özelliklede donanım olarak teknoloji yeterli

Bencede 2k yetersiz, 8k bile anca idare eder hatta az gelir çok çok fazla bir çözünürlük gerekli sonuçta 360 derecelik bir görüntü alıyoruz 2k görüntü gazete kağıdına bakar gibi görünüyor bu sebeple 8k'nın bile yeteceğini sanmıyorum. Muazzam ekran kartı ister bunlar :)

Kısaca mükemmel bir deneyim ama önümüzdeki 3-4 yıl ancak verimli ve satın alınabilir hale gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
Denemeden 1800 lira edermi etmezmi bişi diyemem ama uzun süredir beklenen bir cıhaz. Bununla bf4 oynamak isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
mementopolis

Bu adam hala konusuyor mu utanma arlanma yok birde 600$ cakiyor fiyati. Güya herkesin alabilecegi fiyata cekecegiz diye de bir reportaj vermisti. Üstelik Cihazin Özel Kontrolörleri de icinde barindirmiyor , cünkü ayri bir fiyattan satacakdir, onada 200$ gayme koyar. Yazik la kimin hayallerini süslüyorsa bu cihaz Allah sabir versin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu görüntüyü ilk defa gördüm.Yazık adama
Sanki kriz geçiriyormuş gibi
Herhalde yanındaki adam kaç para olduğunu adama söyledi adamda krize girdi
Bu teknoloji fiyat olarak çok fazla. İlerleyen yıllarda ucuzlarsa alınır.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6098 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oculus rift, oculus vr ve
4 etiket daha palmer luckey Çevre Birimleri Donanım Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft Windows 8'in fişini çekti 3 yıl LG'nin sanal gerçeklik gözlüğü yakında geliyor 3 yıl Sony Xperia C6 kameralara yakalandı 3 yıl Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi 3 yıl Skype'ın mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği 3 yıl VLC'nin Apple Tv sürümü geldi 3 yıl Nvidia'nın Pascal GP104 grafik birimi ufukta göründü 3 yıl Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir 3 yıl Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları 3 yıl Dizüstü Bilgisayarda Android deneyimi Remix OS video inceleme 3 yıl tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor 3 yıl Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında 3 yıl Periscope yayınları artık Twitter içerisinde 3 yıl Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor 3 yıl Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı 3 yıl 2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz 3 yıl Tinder CEO'su her kullanıcının gizli bir "çekicilik" puanı olduğunu açıkladı 3 yıl Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi 3 yıl Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor 3 yıl Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması Sonraki Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada 3 yıl Samsung, otonom araçları test etmek için kendi pistini kullanacak 3 yıl Apple için 2016 büyük bir hayal kırıklığı olabilir 3 yıl AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim 3 yıl SpiderMan'e meydan okuyan Drone 3 yıl Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası 3 yıl watchOS 2.2 ile birden fazla Apple Watch tek bir iPhone ile eşleşebilecek 3 yıl HTC, Vive ön siparişlerini 29 Şubat'ta toplamaya başlayacak 3 yıl iOS 9.3'ün ilk betası yayınlandı 3 yıl Patlamayan lithium batarya geliştirildi 3 yıl Apple, 4 inçlik yeni modelini iPhone 5e adıyla tanıtılabilir 3 yıl Netflix Hakkında Her Şey "Netflix İnceleme" 3 yıl Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi 3 yıl Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amazon Studios oldu 3 yıl In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı 3 yıl Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı 3 yıl Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı? 3 yıl 2016 model Samsung Galaxy A Serisi Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Apple, News uygulamasını kaç kişinin kullandığını bilmiyor 3 yıl TP-Link, Neffos serisine ait ilk akıllı telefonları C5L, C5, ve C5 Max'ı tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim