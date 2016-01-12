Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişi de hayal kırıklığı yaşatan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey'e göre oldukça gelişmiş bir ekran birimi kullanıyor.
Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, Palmer Luckey tarafından söylediği kadarıyla ortam görüntüleme kontrolü açısından en doğru görüntüleri ortaya koyan OLED ekranlar ile geliyor. Yakın gelecekte sanal gerçeklik cihazlarında kullanılan ekranların geleneksel ekranları hemen hemen her açıdan geride bırakacağını da sözlerine ekleyen Luckey, Oculus Rift'in kullandığı ekranların kutudan kalibre edilmiş şekilde çıktığını belirtiyor ve bu sayede kullanıcılara ekstra bir işlem kalmıyor.
Oculus VR kurucusu yanı zamanda sanal masaüstü süreci hakkında da bazı bilgiler veriyor. Birçok geliştiricinin sanal masaüstü uygulamaları geliştirdiğini hatırlatan Palmer Luckey, bu noktada geleneksel ekranlara oranla derece bazında çözünürlük ve 1:1 piksel haritalandırma noktasında bazı limitlerin bulunduğunu açıklıyor. Kurucu, sözlerini bu teknik sınırlar nedeniyle de "Photoshop ya da Maya gibi yazılımlar için halen standart monitörler çok daha iyi performans gösteriyor" şeklinde bitiriyor.
Palmer Luckey kısa süre önce de 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyunun Oculus Rift için kullanıma sunulacağını açıklamış ve bu oyunların 20 tanesinin Oculus imzalı olduğu, diğerlerinin ise üçüncü parti geliştiricilerden geleceğini söylemişti.
http://www.tweaktown.com/news/49593/oculus-founder-vr-displays-surpass-traditional-displays/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
titan x 4k da 30-35 fps bazı oyunlarda da 40-45 fps veren tek ekran kartı ki onunda fiyatı acayip uçuk, birde adam akıllı bir görüntü için 60fps olması gerekir, sanıyorum pascal gpu lar bu ihtiyacı karşılayabilecek fakat 8k da belkide titan x ten daha kötü fps verecektir. şu an zaten ekran kartı üreticilerinin odaklandığı iki büyük nokta var birincisi enerji tüketimini azaltmak ikincisi ise 4k görüntü kalitesini en iyi fps seviyelerinde sabitlemek. tahminimce pascalın çıkaracağı gtx980 e eşdeğer ekran kartı 4k yı 100 fps civarına taşır, o ekran kartı da 8k yı 40-45 fps de oynatır.
Bu zamanda hangimiz 5000 Tl'lik bir yatırım yapabiliyoruz hobilerimiz için?
Bu cihazı optimize edeceklerdi mümkün olduğunca uygun bir çözünürlükle insanların deneyim yaşamasını sağlayacaklardı daha sonra istersen gelişmiş versiyonunu çıkart 1000 dolar iste firmanın stratejiside yanlış senin amacın para kazanmak olmalı daha fazla kişiye satmak olmalı Htc Vive çıkarmış o cihaz bundan daha iyi bir deneyim sunuyor demesinler diye donanım ihtiyacını çok yükselttiler..
Kısaca içerik özelliklede donanım olarak teknoloji yeterli
Bencede 2k yetersiz, 8k bile anca idare eder hatta az gelir çok çok fazla bir çözünürlük gerekli sonuçta 360 derecelik bir görüntü alıyoruz 2k görüntü gazete kağıdına bakar gibi görünüyor bu sebeple 8k'nın bile yeteceğini sanmıyorum. Muazzam ekran kartı ister bunlar :)
Kısaca mükemmel bir deneyim ama önümüzdeki 3-4 yıl ancak verimli ve satın alınabilir hale gelebilir.
Bu görüntüyü ilk defa gördüm.Yazık adama Sanki kriz geçiriyormuş gibi Herhalde yanındaki adam kaç para olduğunu adama söyledi adamda krize girdi Bu teknoloji fiyat olarak çok fazla. İlerleyen yıllarda ucuzlarsa alınır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6098 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
oculus rift, oculus vr ve