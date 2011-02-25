Ofislerde Yer Açan Yetenekli TOSHIBA’lar

Toshiba küçük ofislere özel, yer tasarrufu sağlayan, dijital çok fonksiyonlu yazıcılar grubunda e- STUDIO181/211 ve e-STUDIO182/212’yi tanıttı. Yerden tasarruf sağlayan ve A3 boyutunda doküman üretimi yapabilen bu ürün grubu, çok fonksiyonlu cihaz özellikleri ile ofis verimliliğinizi yükseltirken alışılmışın dışında boyutları ile ofis ortamlarında kullanıcıya daha çok yer bırakıyor.



Toshiba, küçük ofislere özel yer tasarrufu sağlayan, dijital çok fonksiyonlu yazıcılar grubunun üyesi e-STUDIO181/211 ve e-STUDIO182/212’yi tanıttı. Standart lokal yazıcı ve kopya hızı dakikada 18 ve 21 sayfa olan e-STUDIO181/211 ve e-STUDIO182/212 yüksek düzeyde verimlilik sağlayacak şekilde donatılmış. Bu ürün grubu Toshiba’nın görüntü algılayıcısı (CIS)- seri filtreleme ve keskin işleme teknolojileri- ile çok net, aslına uygun dokümantasyon sağlayabiliyor.

Toshiba’nın bu yeni serisi işletim verimliliğini yükseltecek bir çok fonksiyon ve özelliklere sahip. Otomatik doküman besleyicisi, kullanıcıları elle kağıt besleme zahmetinden kurtarırken çift taraflı doküman besleyicisi ve arkalı önlü doküman besleyicisi (dubleks) birlikte hareket ederek elle müdahale gerektirmeden arkalı önlü doküman üretebiliyor.

Birden fazla sayfanın tek sayfaya basılmasını sağlayan fonksiyon ile kağıt israfı önlenirken, e-STUDIO181/212 ve e-STUDIO182/212/242 ürünlerinde elektronik setleme özelliği ile maksimum 999 adede kadar kopya üretilebiliyor. Yine bu ürünün bir diğer özelliği yüksek kapasiteli standart hafıza ile yüksek hacimli işleri yönetir.

Kullanım Kolaylığı

Büyük tuşlu kullanıcı dostu kontrol paneli, yazıcı, fotokopi, tarayıcı ve faks özelliklerine kolayca ulaşım sağlıyor. İsteğe bağlı olan ağ fonksiyonları ile e-STUDIO182/212, kullanıcılarına daha iyi doküman yönetimi ve gerçek zamanlı cihaz ve sarf malzemesi izleme imkanı sunuyor.

Toshiba’nın geliştirdiği e-BRIDGE işletim sistemi ile “İş Yaratıcı” (Job Build), çeşitli dosya, kağıt tipi ve baskı ayarlarına sahip farklı tipte dokümanları tek bir baskı işine çevirerek kullanıcıların bu işleri ayrı ayrı yaparken kaybedeceği zamanı geri kazandırıyor. e-BRIDGE “İş Ayırıcı” (Job Seperator) bir baskı işini kullanıcının taleplerine göre bölümleme ve dağıtma özelliğini de sahip. Bu özelliği ile kullanıcısına zaman tasarrufu sağlarken, ayrım için gereken artı iş yükü, sayma ve etiketleme gibi artı işlerden de kurtarıyor. e-BRIDGE Filo Yönetimi Sistemi (Fleet Management System), çok fonksiyonlu ofis cihazlarını tek merkezden etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir yönetim sistemidir. IT personeli uzaktan cihazların ayarlarını uzaktan sekronize edebilir ve klonlayabilir.

Ekonomik ve çevre dostu

Toshiba e-STUDIO serisi maliyet ve enerji tasarrufu düşünülerek tasarlandı. Çift yönlü baskı, e-posta tarama, otomatik uyku modu gibi özellikler maliyet ve enerjiden tasarruf ettiriyor. Buna ek olarak iki seri de çevre bilinci ile üretildi. Toshiba’ya özgü sarf malzemesi dönüşüm sistemi sarf malzemesinin çöpe gitmesini önleyerek kaynak kullanımında tasarruf sağlıyor. Bütün sistemler RoHS ve Energy Star uyumludur.

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