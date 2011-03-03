Ofisteki En Büyük Yardımcınız Epson Stylus Office BX625FWD ile 4 İşinizi Birden Yapın

Baskı teknolojileri uzmanı Epson, yeni nesil yazıcısı Epson Stylus Office BX625FWD ile büyük ofislerden küçük işletmelere kadar pek çok iş yerinde demirbaş olmaya aday... BX625FWD, dakikada 38 sayfaya kadar siyah beyaz, 15 sayfaya kadar ise renkli baskı alabiliyor.



Epson’un hem tasarımı hem de teknolojisi ile küçük ve büyük tüm ofislerin baskı ihtiyaçlarına çözümler sunan 4’ü 1 arada Epson Stylus Office BX625FWD ofisinizde en büyük yardımcınız olmaya aday.

Tüm baskı çözümlerini ayağınıza getiren Epson Stylus Office BX625FWD ile belgelerinizi yazdırabiliyor, tarayabiliyor, kopyalayabiliyor ve fax çekebiliyorsunuz. Çift taraflı çıkış alma özelliğine sahip BX625FWD, Ethernet desteğine ve Wi-Fi özelliğine de sahip.

Epson Türkiye Müdürü Sevil Kanat, Epson Stylus Office BX625FWDyazıcısının KOBİ’ler için önemli avantajlar sunduğunu söylüyor ve ekliyor: “Baskı hızı, az yer kaplaması, kablosuz çalışabilmesi ve daha da önemlisi düşük baskı ve kullanım maliyeti ile Stylus Office BX625FWD küçük işletmeler için ideal bir ürün.”

BX625FWD ile maliyetlerinizi düşürebilirsiniz!

PageManager 9 yazılımı ile taranmış belgelerinizi düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlayan BX625FWD dakikada 38 sayfaya kadar siyah, 15 sayfaya kadar ise renkli baskı alabiliyor. Lazer yazıcılara göre yüzde 50 daha düşük maliyetle çalışan BX625FWD’nin hızlı erişilebilir kumanda paneli ve yüksek kapasiteli 250 sayfalık önden yüklemeli kağıt tepsisi bulunuyor.

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