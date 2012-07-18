Öğrencileri Teknoloji ile Eğitmenin Kontrollü Yolu: LanSchool

LanSchool sınıf kontrol sistemi, bilgisayar ve tablet gibi cihazlarla eğitim verilen kurumlarda öğretmenlere, öğrenciler üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte okullar da yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. Bazı okullar ve üniversiteler kara tahta ve tebeşiri geride bırakıp bilgisayara geçiyorlar. Okullarda öğrenciler defter ve kitap yerine tablet ya da bilgisayar kullanmaya başlıyorlar.

Bu tip cihazlar eğitimi ve öğretimi daha etkili ve eğlenceli bir şekilde yapmaya yarıyorlar. Dersten sıkılan öğrenciler kolaylıkla bilgisayarlarının ve tabletlerinin sunduğu sınırsız imkânları kullanarak oyun oynayabilir, arkadaşları ile chat yapıp, sosyal ağlarda vakit geçirebilirler.

Hem teknolojinin nimetlerinden faydalanmak, hem de dersin verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak imkansız değil. LanSchool sınıf yönetimi sistemi sayesinde öğretmenler öğrencilerin bilgisayar ve tabletlerini kontrol edip, uzaktan müdahale edebiliyorlar.

LanSchool kurulum ve kullanımının kolay olmasıyla da dikkat çekiyor. Benzer çözümlerin karmaşık yapısından uzak olan LanSchool öğretmenlerin öğrencilerin bilgisayar ekranlarını görmesini, müdahale etmesini, bilgisayar üzerinden sınav yapmalarını, soru göndermelerini ve anlık mesaj göndermelerini sağlıyor.

NComputing terminalleri ile desteklenen LanSchool tam bir çözüm olarak sunuluyor. Gerekli engellemeleri yapmak için fazladan eklenti kurmaya gerek bulunmuyor. LanSchool PC, Mac, Thin Client, iPad ve Linux tabanlı cihazlar ile uyumlu çalışarak kullanıcılara da esneklik sunuyor.

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