AB, operatörlere süresiz spektrum hakkı sunacak: Bakır altyapı kaldırılacak

İşte teklif edilen düzenlemeler
Tasarıya göre, mevcutta yürürlükte olan en az 20 yıllık lisanslar yerine operatörlere süresiz spektrum kullanım hakları verilecek. Komisyon, bu adımın yatırım öngörülebilirliğini artırarak ağların daha hızlı kurulmasını ve hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacağını belirtiyor. Tasarı ayrıca, frekansların tam olarak kullanılmadığı durumlarda spektrum paylaşımının daha fazla kullanılmasını öneriyor.
Önerilen üzenleme, dört ayrı mevzuatı tek bir yönetmelikte birleştiriyor ve şirketlerin yalnızca tek bir ülkede kayıt yaptırarak 27 üye ülkede hizmet sunabilmesini mümkün kılan bir “Tek Pasaport” yetkilendirmesi getiriyor.
Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Komisyonu, üye devletlerin bakır telekomünikasyon altyapısının kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemelerine izin vermeye hazırlanıyor. Bu da sektöre fiber altyapıya geçiş için daha fazla zaman tanıyacak.
Üye devletlerin, 2030 ile 2035 yılları arasında eski bakır şebekelerini aşamalı olarak ortadan kaldırmak için 2029 yılına kadar zorunlu ulusal geçiş planları hazırlamaları gerekecek ve ulusal hükümetlere piyasa koşullarına bağlı olarak kendi zaman çizelgelerini belirleme yetkisi verilecek.