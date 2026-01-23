Giriş
    AB, operatörlere süresiz spektrum hakkı sunacak: Bakır altyapı kaldırılacak

    Avrupa Komisyonu, operatörlerin radyo spektrumunu süresiz olarak kullanmasına izin verecek ve bakır altyapının aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu kılacak düzenlemeler teklif etti.

    AB, operatörlere süresiz spektrum kullanım hakkı sunacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, operatörlerin radyo spektrumunu süresiz olarak kullanmasına izin verecek ve 2030 ile 2035 yılları arasında blok genelinde bakır ağların aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu kılacak kapsamlı bir telekomünikasyon düzenlemesi olan Dijital Ağlar Yasası'nı önerdi. 21 Ocak’ta Brüksel’de açıklanan düzenleme, 2018 tarihli Elektronik Haberleşme Kodundan bu yana AB’deki en büyük telekom reformu olma özelliğini taşıyor. 

    İşte teklif edilen düzenlemeler

    Tasarıya göre, mevcutta yürürlükte olan en az 20 yıllık lisanslar yerine operatörlere süresiz spektrum kullanım hakları verilecek. Komisyon, bu adımın yatırım öngörülebilirliğini artırarak ağların daha hızlı kurulmasını ve hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacağını belirtiyor. Tasarı ayrıca, frekansların tam olarak kullanılmadığı durumlarda spektrum paylaşımının daha fazla kullanılmasını öneriyor.

    Önerilen üzenleme, dört ayrı mevzuatı tek bir yönetmelikte birleştiriyor ve şirketlerin yalnızca tek bir ülkede kayıt yaptırarak 27 üye ülkede hizmet sunabilmesini mümkün kılan bir “Tek Pasaport” yetkilendirmesi getiriyor. 

    Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Komisyonu, üye devletlerin bakır telekomünikasyon altyapısının kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemelerine izin vermeye hazırlanıyor. Bu da sektöre fiber altyapıya geçiş için daha fazla zaman tanıyacak.

    Üye devletlerin, 2030 ile 2035 yılları arasında eski bakır şebekelerini aşamalı olarak ortadan kaldırmak için 2029 yılına kadar zorunlu ulusal geçiş planları hazırlamaları gerekecek ve ulusal hükümetlere piyasa koşullarına bağlı olarak kendi zaman çizelgelerini belirleme yetkisi verilecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/european-telcos-get-unlimited-radio-spectrum-under-eu-draft-law-2026-01-21/ https://cadeproject.org/updates/eu-proposes-digital-networks-act-to-streamline-connectivity-rules/
