Vodafone ve Türksat'tan ortak fiber altyapı anlaşması!

Tam Boyutta Gör Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre Vodafone ile Türksat arasında fiber altyapıda paylaşım modeli hayata geçiriliyor. Türksat fiber altyapısının bulunduğu hanelerde Vodafone fiber internet hizmeti sunacak.

Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek olan “Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü”, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında Vodafone, Türksat’ın fiber altyapısının bulunduğu 1,3 milyon hanede fiber internet hizmet sunabilecek. Bu iş birliği ile Vodafone’un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükseldi.

Anlaşma kapsamında aynı adrese mükerrer yatırımlar yapılmak yerine fiber altyapı paylaştırılarak mevcut fiber kaynaklar daha verimli kullanılacak ve dijital erişimin kapsayıcılığı artırılıyor. Kamu-özel sektör fiber iş birliğinde yeni dönem başlıyor. Fiber teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor. Türksat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımların etkinliğinin altyapı paylaşım modeli sayesinde artacağı ifade ediliyor.

Vodafone Fiber internet fiyatı

Vodafone Evde Fiber 200 Mbps’ye kadar: 799 TL

Vodafone Evde Fiber Plus 1.000 Mbps’ye kadar: 1.149 TL



