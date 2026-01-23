BTK raporu: Türkiye’de fiber internet abone sayısı 9,2 milyona yükseldi

2024’ün üçüncü çeyreğinde Eve Kadar Fiber (FTTH) abone sayısı 6,40 milyonon olurken 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 26,3’lük artışla 8,09 milyona yükseldi. Binaya Kadar Fiber (FTTB) abone sayısı ise 1,19 milyon olarak açıklandı. Böylelikle toplam fiber abone sayısı 9 milyon 292 bin 587’e yükseldi.
ADSL ve VDSL’i kapsayan xDSL abone sayısı bir senede yaklaşık 1 milyonluk düşüşe 10,20 milyondan 9,20 milyona geriledi. Kablo internet abone sayısı ise sabit gidişatını sürdürerek 1,49 milyon olarak açıklandı.
İnternet servis sağlayıcıların pazar payı
FTTH, FTTB ve FTTC nedir?
Fiber altyapıda fiber kablonun ulaştığı yere göre sınıflandırma yapılıyor.
FTTH (Fiber to the Home) “daireye kadar fiber” anlamına geliyor. Bu bağlantı şeklinde fiber kablo doğrudan dairenin içine gelir ve modeme fiber kablo bağlanıyor. FTTH ağlarda müşterilere 1 Gbps hız sunuluyor ve düşük ping avantajı elde ediliyor.
FTTB (Fiber to the Building) “binaya kadar fiber” anlamına gelen bu bağlantı şeklinde apartmanın girişine kadar fiber kablo geliyor, dairelere bakır kablo ile bağlantı sağlanıyor. Bu bağlantı şeklinde müşterilere 200 Mbps’ye varan hızlar sunuluyor. Bakır kablo, fiber kalitesinde bir miktar düşüşe neden oluyor. Ping FTTH’den biraz yüksek oluyor.
FTTC (Fiber to the Cabinet) "saha dolabına kadar fiber" anlamına gelen bu sistemde fiber kablo sokaktaki/caddedeki saha dolabına kadar gelir. Buradan daire içine kadar bakır kablo kullanılır. VDSL olarak adlandırılan bu çözümde 100 Mbps'ye kadar hız elde edilir ve ping daha yüksektir. BTK raporunda, VDSL bağlantılar xDSL kategorisinde sınıflandırılıyor.