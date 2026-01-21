Abone sayısında ikinci sıraya yükselen Türk Telekom’dan tüm müşterilere 20 GB internet hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türk Telekom mobil sektörde en çok aboneye sahip ikinci operatör konumuna yükselirken, mobil numara taşımada en çok müşteri kazanan operatör oldu.

Türk Telekom'un mobil abone sayısı 30,81 milyon aboneye ulaşırken, daha önce ikinci sırada bulunan Vodafone Türkiye'nin 1,5 milyon farkla önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi. İlk sıradaki Turkcell'in ise abone sayısı 39,03 milyona ulaştı.

535 bin km fiber altyapı, %58’i fiberle bağlı baz istasyonları

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şirketin mobil sektördeki rolü sağlamlaşırken, 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkı, 535 bin km fiber altyapısı ve %58’i fiberle bağlı baz istasyonlarıyla Türk Telekom’un, 1 Nisan 2026’dan itibaren tüm müşterilerine en hızlı ve en güvenli 5G hizmetini sağlamayı hedeflediğine vurgu yapıldı.

Türk Telekom’un mobil pazarda yükselen ivmesini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır.” dedi.

Herkese 20 GB internet hediye

Türk Telekom müşterilerin tercihine teşekkür etmek için tüm Türk Telekom’lulara Sil Süpür’de bu hafta sonunda (24-25 Ocak tarihlerinde) geçerli olacak şekilde 20 GB mobil internet paketi hediye ediyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, konuyla ilgili duyurusunda şunları söyledi:

“Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Mobil sektördeki oyun kurucu rolümüzde her daim yanımızda olan müşterilerimize hafta sonunda (24- 25 Ocak) geçerli olacak 20 GB mobil internet paketi hediye ediyoruz. Müşterilerimizin Türk Telekom’da değerli hissetmesi, bizlere güven duyması ve bizi uzun vadeli yol arkadaşı olarak görmesiyle stratejimizin kalıcı bir değere dönüşmesi hepimizi mutlu ediyor.“

