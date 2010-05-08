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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ

Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
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23
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Olympus, yeni DSLR fotoğraf makinesine tanıttı. Olympus'un SP-800UZ adını verdiği fotoğraf makinesi sahip olduğu yaklaştırma özelliği dikkat çekiyor. SP-800UZ, kullanıcılara 30x optik yakınlaştırma yapabilen lens sunuyor. 14 mp'lik DSLR fotoğraf makinesinde 3 inç boyutunda 16:9 görüntü oranına sahip LCD ekran kullanılmış. 2 GB dahili hafızaya yer verilen fotoğraf makinesi tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Olympus, 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR kamerası SP-800UZ'nin diğer teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ
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Olympus'un SP-800UZ adını verdiği 30x optik yakınlaştırma özelliği ile dikkat çeken fotoğraf makinesinin diğer teknik detayları, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında beklenen açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ
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Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ
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aving.net Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkdaşlar size bir konuda danışmam gerek prof. bir digital fotoğraf makinesi alcam ma bi türlü karar weremedim aldımmı da adam akıllı alıyımda bi daha para ödemeyim diyiyorum sizlerin yardımınızı istiyorum kib görüşmek üzere msjınızı bekliyorum...
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lazQli 8 yıl
Selam. Bu ilk mesajım.

Olympus 800 uz ya da Fuji HS 10 almayı düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?

Özellikle voleybol ve basketbol maçlarında amatör olarak çekim yapmak için kullanacağım.
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sadtneverdie 9 yıl
kimsenin birşey düzeltmeye niyeti yok.
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artenis 9 yıl
kralkobra_kralkobra savunması kısmı haklı olabilir ancak yanlıstır, Haber Hatalıdır,
Bkz: digitalcamerareview.com/...
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sertacaygun 9 yıl
Cihaz çıkalı aylar oldu diye biliyorum. dSLR değil ayrıca... :\
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sadtneverdie 9 yıl
Zaytung da geçen bir anket vardı. Arkdaşın camdan atlasa sende mi atlayacaksın ? diye... haber kaynağı beni ilgilendirmez. objektifi değişmiyorsa o alet DSLR olamaz. Haber kaynağı ne diyorsa sorgulamadan al, tercüme et diye bir mantık güdüyorlarsa ve siz bunu destekliyorsanız diyecek alfım yok.
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fangoso 9 yıl
arkadaşım o kadar kasmaya gerek yok yanlış haber yapılmış... bizde zaten yanlış olduğunu belirttik oldu bitti...
sadtneverdie

Zaytung da geçen bir anket vardı. Arkdaşın camdan atlasa sende mi atlayacaksın ? diye... haber kaynağı beni ilgilendirmez. objektifi değişmiyorsa o alet DSLR olamaz. Haber kaynağı ne diyorsa sorgulamadan al, tercüme et diye bir mantık güdüyorlarsa ve siz bunu destekliyorsanız diyecek alfım yok.
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sadtneverdie 9 yıl
Bu cihaz DSLR-like tır. DH gibi bir site nasıl böyle yanlış bilgi verebiliyor?
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SmT # 9 yıl

sadtneverdie

Bu cihaz DSLR-like tır. DH gibi bir site nasıl böyle yanlış bilgi verebiliyor?

bak bir üst mesajında ne yazıyor ? haberi istedikleri gibi değiştirebilirler mi sence editörler , haber kaynağı dslr olarak nitelendirmiş ve arkadaşta yazıyı aynen bize iletiyor bunda dh in suçu ne
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yc#1 9 yıl
Her ne kadar titreşim engelleyici teknolojiler gelişse de 30x optik yakınlaştırmayı güzelce kullanabilmek için üçayak elzem olur.
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jiddi 9 yıl
Bunda hic DSLR tipi yok. Gorunuse gore DSLR like bir makine.
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Guest 9 yıl
alet mükemmel ama fiyatı 1500tl civarı olur.
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fangoso 9 yıl
bunun DSLR olduğuna emin miyiz?
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