Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ

Kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Olympus, yeni DSLR fotoğraf makinesine tanıttı. Olympus'un SP-800UZ adını verdiği fotoğraf makinesi sahip olduğu yaklaştırma özelliği dikkat çekiyor. SP-800UZ, kullanıcılara 30x optik yakınlaştırma yapabilen lens sunuyor. 14 mp'lik DSLR fotoğraf makinesinde 3 inç boyutunda 16:9 görüntü oranına sahip LCD ekran kullanılmış. 2 GB dahili hafızaya yer verilen fotoğraf makinesi tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Olympus, 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR kamerası SP-800UZ'nin diğer teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.
Olympus'un SP-800UZ adını verdiği 30x optik yakınlaştırma özelliği ile dikkat çeken fotoğraf makinesinin diğer teknik detayları, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında beklenen açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
aving.net Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olympus 800 uz ya da Fuji HS 10 almayı düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?
Özellikle voleybol ve basketbol maçlarında amatör olarak çekim yapmak için kullanacağım.
Bkz: digitalcamerareview.com/...
bak bir üst mesajında ne yazıyor ? haberi istedikleri gibi değiştirebilirler mi sence editörler , haber kaynağı dslr olarak nitelendirmiş ve arkadaşta yazıyı aynen bize iletiyor bunda dh in suçu ne