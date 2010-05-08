Olympus'tan 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR fotoğraf makinesi: SP-800UZ

Kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Olympus, yeni DSLR fotoğraf makinesine tanıttı. Olympus'un SP-800UZ adını verdiği fotoğraf makinesi sahip olduğu yaklaştırma özelliği dikkat çekiyor. SP-800UZ, kullanıcılara 30x optik yakınlaştırma yapabilen lens sunuyor. 14 mp'lik DSLR fotoğraf makinesinde 3 inç boyutunda 16:9 görüntü oranına sahip LCD ekran kullanılmış. 2 GB dahili hafızaya yer verilen fotoğraf makinesi tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Olympus, 30x optik yakınlaştırma yapabilen DSLR kamerası SP-800UZ'nin diğer teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

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Olympus'un SP-800UZ adını verdiği 30x optik yakınlaştırma özelliği ile dikkat çeken fotoğraf makinesinin diğer teknik detayları, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında beklenen açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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