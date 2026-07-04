Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi tanıtıldı: Godox C100

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Tam Boyutta Gör Godox, sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken yeni kompakt fotoğraf makinesi C100'ü tanıttı. Optik vizör olarak kullanılan şeffaf ekranıyla dikkatleri çeken cihaz, kullanıcıya fotoğraf çekerken adeta küçük bir pencerenin içinden bakıyormuş hissi veriyor. Uygun fiyatı ve ek işlevleri sayesinde C100, yalnızca bir kamera değil, aynı zamanda pratik bir ışık ölçer olarak da öne çıkıyor.

Godox C100 özellikleri

Günümüzde kompakt kameraların büyük bölümü görüntüleme için standart ekranlar veya elektronik vizörler kullanıyor. Godox C100 ise bu anlayışın dışına çıkarak geniş bir şeffaf ekranı vizör göreviyle birleştiriyor. Bu ekran üzerinde pil seviyesi, çekim modu ve pozlama ayarları görüntülenebilirken, köşelerde yer alan işaretler fotoğrafın kadrajını belirliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera; 1:1, 3:2, 4:3 ve 16:9 olmak üzere farklı en-boy oranlarında fotoğraf ve video çekimine imkan tanıyor. Çekimler, kapasitesi 128 GB’a kadar çıkabilen microSD kartlara kaydediliyor ve USB-C bağlantısı üzerinden akıllı telefonlara aktarılabiliyor. Maliyeti düşük tutmak amacıyla cihazda Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına yer verilmemiş.

Godox, C100’ün teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi paylaşmasa da ürünün yalnızca 65 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle cihazın görüntü kalitesinin üst düzey kompakt kameralarla rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak Godox, C100’ü sadece bir fotoğraf makinesi olarak konumlandırmıyor.

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Işık ölçer olarak da kullanılabiliyor

Cihaz, tek tuşla ışık ölçüm moduna geçerek kadrajın merkezindeki doğru pozlama değerlerini gösterebiliyor. Bu özellik özellikle dahili ışık ölçere sahip olmayan analog fotoğraf makineleri kullanan fotoğrafçılar için faydalı olabilir.

Godox C100 ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Kameranın fiyatı 199 yuan (29 dolar) olarak açıklandı. Şirket henüz küresel satış planlarını duyurmamış olsa da Godox ürünlerinin genellikle uluslararası pazarlarda da satışa çıkması nedeniyle C100’ün ilerleyen dönemde farklı ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

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Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi: Godox C100

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