Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi tanıtıldı: Godox C100

Godox C100 özellikleri
Günümüzde kompakt kameraların büyük bölümü görüntüleme için standart ekranlar veya elektronik vizörler kullanıyor. Godox C100 ise bu anlayışın dışına çıkarak geniş bir şeffaf ekranı vizör göreviyle birleştiriyor. Bu ekran üzerinde pil seviyesi, çekim modu ve pozlama ayarları görüntülenebilirken, köşelerde yer alan işaretler fotoğrafın kadrajını belirliyor.
Godox, C100’ün teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi paylaşmasa da ürünün yalnızca 65 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle cihazın görüntü kalitesinin üst düzey kompakt kameralarla rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak Godox, C100’ü sadece bir fotoğraf makinesi olarak konumlandırmıyor.
Işık ölçer olarak da kullanılabiliyor
Cihaz, tek tuşla ışık ölçüm moduna geçerek kadrajın merkezindeki doğru pozlama değerlerini gösterebiliyor. Bu özellik özellikle dahili ışık ölçere sahip olmayan analog fotoğraf makineleri kullanan fotoğrafçılar için faydalı olabilir.
Godox C100 ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Kameranın fiyatı 199 yuan (29 dolar) olarak açıklandı. Şirket henüz küresel satış planlarını duyurmamış olsa da Godox ürünlerinin genellikle uluslararası pazarlarda da satışa çıkması nedeniyle C100’ün ilerleyen dönemde farklı ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: