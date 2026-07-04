Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi tanıtıldı: Godox C100

    Godox, sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken yeni kompakt kamerası C100'ü tanıttı. Optik vizör olarak kullanılan şeffaf ekranıyla dikkatleri çeken cihaz, bir ışık ölçer olarak da kullanılabiliyor.

    Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi: Godox C100 Tam Boyutta Gör
    Godox, sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken yeni kompakt fotoğraf makinesi C100'ü tanıttı. Optik vizör olarak kullanılan şeffaf ekranıyla dikkatleri çeken cihaz, kullanıcıya fotoğraf çekerken adeta küçük bir pencerenin içinden bakıyormuş hissi veriyor. Uygun fiyatı ve ek işlevleri sayesinde C100, yalnızca bir kamera değil, aynı zamanda pratik bir ışık ölçer olarak da öne çıkıyor.

    Godox C100 özellikleri

    Günümüzde kompakt kameraların büyük bölümü görüntüleme için standart ekranlar veya elektronik vizörler kullanıyor. Godox C100 ise bu anlayışın dışına çıkarak geniş bir şeffaf ekranı vizör göreviyle birleştiriyor. Bu ekran üzerinde pil seviyesi, çekim modu ve pozlama ayarları görüntülenebilirken, köşelerde yer alan işaretler fotoğrafın kadrajını belirliyor.

    Şeffaf ekranlı, sıra dışı kompakt fotoğraf makinesi: Godox C100 Tam Boyutta Gör
    Kamera; 1:1, 3:2, 4:3 ve 16:9 olmak üzere farklı en-boy oranlarında fotoğraf ve video çekimine imkan tanıyor. Çekimler, kapasitesi 128 GB’a kadar çıkabilen microSD kartlara kaydediliyor ve USB-C bağlantısı üzerinden akıllı telefonlara aktarılabiliyor. Maliyeti düşük tutmak amacıyla cihazda Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına yer verilmemiş.

    Godox, C100’ün teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi paylaşmasa da ürünün yalnızca 65 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle cihazın görüntü kalitesinin üst düzey kompakt kameralarla rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak Godox, C100’ü sadece bir fotoğraf makinesi olarak konumlandırmıyor.

    Işık ölçer olarak da kullanılabiliyor

    Cihaz, tek tuşla ışık ölçüm moduna geçerek kadrajın merkezindeki doğru pozlama değerlerini gösterebiliyor. Bu özellik özellikle dahili ışık ölçere sahip olmayan analog fotoğraf makineleri kullanan fotoğrafçılar için faydalı olabilir. 

    Godox C100 ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Kameranın fiyatı 199 yuan (29 dolar) olarak açıklandı. Şirket henüz küresel satış planlarını duyurmamış olsa da Godox ürünlerinin genellikle uluslararası pazarlarda da satışa çıkması nedeniyle C100’ün ilerleyen dönemde farklı ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akıllı çocuk saati tarifesi telegram sohbet grupları banka uzman yardımcısı maaşı sigortam.net davet kodu yasa dışı bahis cezası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum