Sony ve TSMC, görüntü sensörü üretmek için ortaklığa gidiyor

Tam Boyutta Gör Sony, yarı iletken devi TSMC ile birlikte Japonya’da yeni nesil görüntü sensörleri geliştirmek için ortak girişim kurmaya hazırlanıyor. Projenin merkezinde, Sony’nin Japonya’nın Koshi kentinde yeni inşa ettiği tesis yer alacak. Ortaklık kapsamında Sony görüntü sensörü tasarımındaki deneyimini ortaya koyarken, TSMC ise gelişmiş üretim teknolojileri ve üretim kapasitesiyle projeye katkı sağlayacak.

Otomotiv ve robotiğe yönelik sensörlere yoğunlaşacak

Şirketler, özellikle otomotiv ve robotik sektörlerinde kullanılacak yeni nesil görüntü sensörlerine odaklanacaklarını açıkladı. İki şirketin aynı zamanda Japon hükümetinden ek finansal teşvik almayı hedeflediği belirtiliyor.

Yeni girişim, Sony CEO’su Hiroki Totoki’nin şirketi fiziksel üretim yükünden uzaklaştırıp daha fazla fikri mülkiyet ve teknoloji odaklı hale getirme planının önemli bir parçası olarak görülüyor. Totoki, Bloomberg’e yaptığı açıklamada bu hamlenin “fab-light” stratejisinin ilk adımı olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, Sony’nin kendi üretim operasyonlarını küçültüp üretim tarafında dış ortaklara daha fazla güveneceği anlamına geliyor. Şirket daha önce de Bravia TV üretiminin kontrolünü TCL’ye devrederek benzer bir dönüşüm sürecine girmişti.

Son yıllarda görüntü sensörlerinde kullanılan “stacked sensor” teknolojisinin yaygınlaşmasıyla üretim süreçleri çok daha karmaşık hale geldi. Bu nedenle Sony’nin, sektördeki liderliğini koruyabilmek için TSMC’nin gelişmiş üretim altyapısına ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor.

Samsung vs SK hynix: Yeni nesil DRAM yarışı 19 sa. önce eklendi

Sony halihazırda akıllı telefon ve kamera sektörünün en büyük görüntü sensörü tedarikçilerinden biri konumunda. Şirketin sensörleri en yeni iPhone, Pixel ve OnePlus modellerinde kullanılırken; Nikon, Fujifilm, Leica, DJI ve Blackmagic gibi birçok kamera üreticisi de Sony sensörlerini tercih ediyor.

Ancak ortaklığın uzun vadede Sony için yeni bir risk doğurabileceği de konuşuluyor. Sektör kaynaklarına göre bazı üreticiler gelecekte görüntü sensörü ihtiyaçları için doğrudan TSMC ile çalışmayı tercih edebilir.