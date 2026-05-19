Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı

    Sony, 66,8 megapiksel çözünürlüklü yeni Alpha 7R VI modelini tanıttı. Yapay zeka destekli otomatik netleme, 8K video kaydı ve gelişmiş stabilizasyon dikkat çekiyor.

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık odaklı Alpha 7R serisinin yeni üyesi Alpha 7R VI modelini Almanya’nın Bavyera bölgesinde düzenlenen Sony Kando etkinliği kapsamında duyurdu. Yeni tam kare aynasız kamera, çözünürlük başta olmak üzere yapay zeka destekli otomatik netleme, gelişmiş görüntü sabitleme, profesyonel video kayıt yetenekleri ve yeni nesil ses çözümleriyle de dikkat çekiyor.

    66,8 megapiksel sensör ve 16 stop dinamik aralık

    Alpha 7R VI 66,8 megapiksel çözünürlüğe sahip arkadan aydınlatmalı Exmor RS CMOS sensör ile geliyor. Bu sensöre yeni nesil BIONZ XR2 görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Sony, bu kombinasyon ile spor, vahşi yaşam, manzara ve profesyonel prodüksiyon gibi farklı kullanım senaryolarında daha yüksek detay seviyesi, doğru renk üretimi ve güvenilir performans vadediyor.

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kamera, yaklaşık 16 stop dinamik aralık sunarken özellikle orta ISO seviyelerinde daha düşük gürültü performansı sağlayabiliyor. Modelde yer alan 5 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi, merkezde 8,5 stop’a, köşelerde ise 7 stop’a kadar stabilizasyon desteği verebiliyor. Bu sistem, özellikle elde yapılan çekimlerde daha net sonuçlar elde edilmesini amaçlıyor.

    Sony ayrıca otomatik beyaz dengesi tarafında da geliştirmeler yaptı. Görünür ışık ve kızılötesi sensör desteğiyle çalışan sistem, özellikle iç mekan ve gölgeli alan çekimlerinde daha doğal renk üretimi sunabiliyor.

    Yapay zeka destekli otomatik netleme sistemi

    Yeni Alpha 7R VI, entegre yapay zeka işlem birimi sayesinde önceki nesle kıyasla yaklaşık 5,6 kat daha hızlı sensör okuma performansı sunuyor. Kamera, saniyede yaklaşık 30 kare sürekli çekim yapabilirken AF/AE takibi sırasında saniyede 60’a kadar hesaplama gerçekleştirebiliyor.

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony’nin geliştirdiği Real-time Recognition AF+ sistemi ise insan iskelet yapısını analiz ederek hareketli nesneleri daha hassas biçimde takip edebiliyor.

    Yapay zeka demişken, Sony ayrıca içerik doğrulama noktasında da önemli bir adım atıyor. Alpha 7R VI, şirketin Camera Authenticity Solution teknolojisini ve C2PA standardını destekliyor. Böylece üretilen içeriklerin yapay zeka ile değil doğrudan kamera tarafından oluşturulduğu doğrulanabiliyor.

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fotoğrafçılığın yanı sıra Sony, yeni modelde video tarafını da ciddi biçimde güçlendirmiş durumda. Alpha 7R VI, 8.2K oversampling destekli 8K 30p video kaydı yapabiliyor. Bunun yanında kırpmasız tam kare formatta 4K 60p ve 120p kayıt desteği de sunuluyor.

    Şirketin Alpha serisinde ilk kez kullandığı Dual Gain Shooting teknolojisi sayesinde düşük gürültü seviyesi korunurken daha geniş dinamik aralık ve daha yumuşak ton geçişleri elde edilebiliyor.

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeniden tasarlanan görüntü sabitleme sistemiyle roll ekseni telafi performansının yaklaşık iki kat artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Dynamic Active Mode özelliği sayesinde elde çekilen videolarda daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor.

    Kamera, gelişmiş ısı yönetim sistemi sayesinde uygun koşullarda 120 dakikaya kadar kesintisiz 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

    Yeni XLR-A4 adaptörü de duyuruldu

    Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, Alpha 7R VI ile birlikte yeni XLR-A4 XLR adaptörünü de tanıttı. Profesyonel ses kayıt ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen adaptör, uyumlu kameralarda 96 kHz 32-bit float 4 kanallı dijital ses kaydı desteği sunuyor.

    Şirket, bu adaptör sayesinde geniş dinamik aralıkta daha temiz ve dengeli ses kaydı alınabildiğini belirtiyor. USB Audio Class 2.0 desteğine sahip ürün, bilgisayara bağlandığında aynı zamanda ses arayüzü olarak da kullanılabiliyor.

    Sony, kamera ile birlikte çeşitli profesyonel aksesuarlarını da duyurdu. Yeni NP-SA100 batarya, önceki NP-FZ100 pile göre yaklaşık 1,3 kat daha yüksek kapasite sunuyor. VG-C6 dikey tutma kolu iki adet SA serisi pili desteklerken BC-SAD1 şarj cihazı ise 45W ve üzeri USB Power Delivery desteğiyle iki pili aynı anda yaklaşık 115 dakikada şarj edebiliyor. Bunun yanında tanıtılan DC-C2 DC Coupler, 100W ve üzeri USB PD destekli harici güç kaynakları üzerinden USB-C bağlantısıyla kesintisiz güç sağlayabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp kişiler çift çıkıyor nasıl düzeltebilirim 150 cc motor hangi ehliyet boğaz kelebeği temizleme tv plus üyelik iptali eat8 şanzıman kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum