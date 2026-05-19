Sony’den yeni nesil aynasız kamera: Alpha 7R VI resmen tanıtıldı

66,8 megapiksel sensör ve 16 stop dinamik aralık
Alpha 7R VI 66,8 megapiksel çözünürlüğe sahip arkadan aydınlatmalı Exmor RS CMOS sensör ile geliyor. Bu sensöre yeni nesil BIONZ XR2 görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Sony, bu kombinasyon ile spor, vahşi yaşam, manzara ve profesyonel prodüksiyon gibi farklı kullanım senaryolarında daha yüksek detay seviyesi, doğru renk üretimi ve güvenilir performans vadediyor.
Sony ayrıca otomatik beyaz dengesi tarafında da geliştirmeler yaptı. Görünür ışık ve kızılötesi sensör desteğiyle çalışan sistem, özellikle iç mekan ve gölgeli alan çekimlerinde daha doğal renk üretimi sunabiliyor.
Yapay zeka destekli otomatik netleme sistemi
Yeni Alpha 7R VI, entegre yapay zeka işlem birimi sayesinde önceki nesle kıyasla yaklaşık 5,6 kat daha hızlı sensör okuma performansı sunuyor. Kamera, saniyede yaklaşık 30 kare sürekli çekim yapabilirken AF/AE takibi sırasında saniyede 60’a kadar hesaplama gerçekleştirebiliyor.
Yapay zeka demişken, Sony ayrıca içerik doğrulama noktasında da önemli bir adım atıyor. Alpha 7R VI, şirketin Camera Authenticity Solution teknolojisini ve C2PA standardını destekliyor. Böylece üretilen içeriklerin yapay zeka ile değil doğrudan kamera tarafından oluşturulduğu doğrulanabiliyor.
Şirketin Alpha serisinde ilk kez kullandığı Dual Gain Shooting teknolojisi sayesinde düşük gürültü seviyesi korunurken daha geniş dinamik aralık ve daha yumuşak ton geçişleri elde edilebiliyor.
Kamera, gelişmiş ısı yönetim sistemi sayesinde uygun koşullarda 120 dakikaya kadar kesintisiz 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Yeni XLR-A4 adaptörü de duyuruldu
Şirket, bu adaptör sayesinde geniş dinamik aralıkta daha temiz ve dengeli ses kaydı alınabildiğini belirtiyor. USB Audio Class 2.0 desteğine sahip ürün, bilgisayara bağlandığında aynı zamanda ses arayüzü olarak da kullanılabiliyor.
Sony, kamera ile birlikte çeşitli profesyonel aksesuarlarını da duyurdu. Yeni NP-SA100 batarya, önceki NP-FZ100 pile göre yaklaşık 1,3 kat daha yüksek kapasite sunuyor. VG-C6 dikey tutma kolu iki adet SA serisi pili desteklerken BC-SAD1 şarj cihazı ise 45W ve üzeri USB Power Delivery desteğiyle iki pili aynı anda yaklaşık 115 dakikada şarj edebiliyor. Bunun yanında tanıtılan DC-C2 DC Coupler, 100W ve üzeri USB PD destekli harici güç kaynakları üzerinden USB-C bağlantısıyla kesintisiz güç sağlayabiliyor.
