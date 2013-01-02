Open webOS, Nexus 7 üzerinde çalıştırıldı





HP'nin açık kaynak kodlu işletim sistemi Open webOS, HP'nin TouchPad tableti ve Samsung'un Galaxy Nexus'unun ardından Nexus 7 üzerinde de kendini gösterdi.





WebOS Nation sitesi tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, işletim sistemi bir bilgisayar korsanının girişimleriyle Nexus 7'ye bir haftalık bir süre içerisinde port edildi. Nexus 7 üzerinde çalışan alfa aşamasındaki Open webOS'un işlevsellik bakımından bazı yönleri ile sorunlu olsa da, internete bağlanıp web üzerinde gezinme gibi önemli sayılabilecek işlevleri yerine getirebiliyor.





Open webOS yüklü Nexus 7, Android'in sağladığı imkanlardan mahrum kalmış olsa da, bir bilgisayar korsanı tarafından gerçekleştirilen bu hamlenin cihazı özelleştirme ve yeni işlevler kazandırma açısından oldukça önemli olduğunu belirtelim.







http://www.webosnation.com/webos-ports-gets-open-webos-and-running-google-nexus-7-video