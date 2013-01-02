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Open webOS, Nexus 7 üzerinde çalıştırıldı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HP'nin açık kaynak kodlu işletim sistemi Open webOS, HP'nin TouchPad tableti ve Samsung'un Galaxy Nexus'unun ardından Nexus 7 üzerinde de kendini gösterdi.

WebOS Nation sitesi tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, işletim sistemi bir bilgisayar korsanının girişimleriyle Nexus 7'ye bir haftalık bir süre içerisinde port edildi. Nexus 7 üzerinde çalışan alfa aşamasındaki Open webOS'un işlevsellik bakımından bazı yönleri ile sorunlu olsa da, internete bağlanıp web üzerinde gezinme gibi önemli sayılabilecek işlevleri yerine getirebiliyor.

Open webOS yüklü Nexus 7, Android'in sağladığı imkanlardan mahrum kalmış olsa da, bir bilgisayar korsanı tarafından gerçekleştirilen bu hamlenin cihazı özelleştirme ve yeni işlevler kazandırma açısından oldukça önemli olduğunu belirtelim.


 

http://www.webosnation.com/webos-ports-gets-open-webos-and-running-google-nexus-7-video Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl
nexus 7 kullandim. yag gibi akan bir makina. webOS nin uzerine katabilcegi hic bir sey yok. s3 de yeni jellybean guncellemeleriyle cok akici hale geldi. ama genede saf android olmasindan nexuslarin calismasi daha bir baska.
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acizcool 6 yıl
windows 8'i de çalıştırsa...
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DH Misafiri 6 yıl
emiLL sen herhalde başka video izledin. Bu videoda Nexus 7 kasım kasım kasılıyor. Androidin Nexus 7 de ne kadar akıcı çalıştığını görmedin sanırım. Bende bir S3 kullanıcısı olarakda akıcığılığından gayet memnunum. 2012 yılının telefonu seçildiğine göre herkezde memnun...
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neo01470 6 yıl
bu haberle asusun ne alakası var ?
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enaz3posta 6 yıl neo01470
neo01470
bu haberle asusun ne alakası var ?

nexus 7 yi asus uretiyo
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emiLL 6 yıl
Androidden daha akici ve stabil bir isletim sistemi.Ios ile yarışabilecek düzeyde. Hp touchpad kullananlar bilir.Su anda s3 kullaniyorum stabiliteden eser yok.Keske samsung ya da nokia satin alip ustune ekleyerek devam etseydi cok daha iyi olurdu diye düşünüyorum
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