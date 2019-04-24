Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi Reno ile tesadüfen tanıştım. Televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim planları yaparken Reno'yu gördüm
Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi olan Reno henüz Avrupa'da lanse edilmedi ancak televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim diye düşünürken, dolaşmakta olduğum elektronik mağazasında Oppo Reno'yu görünce, bu videoyu hazırladım. Umarım keyif alır ve merak ettiklerinize cevap bulursunuz.
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TESEKKURLER,
Diğeri yazılım güncellemesini nerdeyse hiç kesmeyen=Oppo
Meizu fiyat performans ürünleri çıkartır. Oppo kaliteye önem verir haliyle fiyatları meizuya göre hayli yüksek olur.