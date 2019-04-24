Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım

Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi Reno ile tesadüfen tanıştım. Televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim planları yaparken Reno'yu gördüm

Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi olan Reno henüz Avrupa'da lanse edilmedi ancak televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim diye düşünürken, dolaşmakta olduğum elektronik mağazasında Oppo Reno'yu görünce, bu videoyu hazırladım. Umarım keyif alır ve merak ettiklerinize cevap bulursunuz.