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Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım

3 hf.
8,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi Reno ile tesadüfen tanıştım. Televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim planları yaparken Reno'yu gördüm
Oppo'nun yeni nesil akıllı telefon ailesi olan Reno henüz Avrupa'da lanse edilmedi ancak televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim diye düşünürken, dolaşmakta olduğum elektronik mağazasında Oppo Reno'yu görünce, bu videoyu hazırladım. Umarım keyif alır ve merak ettiklerinize cevap bulursunuz. 

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mu5tafa 3 hf. en beğenilen
Mclaren one plus varken Renault nedir :)
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ULUC7 3 hf. yeni yorumcu
Firmalar alt ve üst çerçeveleri ne zaman eşitleyecek acaba? Çeneyi kırpamıyorsan üstte de aynı çerçeveyi bırak...
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malkooklam 3 hf.
REİS SİZDE OLMASANIZ TEKNOLOJİ TAKİP VİDEOLARINI İZLEMEYECEGİM,
TESEKKURLER,
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Bloodin 3 hf.
Reno 10x versiyonu (aslında 5x, hybrid zoom ile 10x oluyor, tıpkı P30 Pro gibi) P30 Pro'nun sadece 1 tık gerisinde, oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor, hatta fotoğrafların kenarlardaki keskinliği P30 Pro'dan daha iyi ve video konusunda da Snapdragon 855 sayesinde P30 Pro'nun önünde yer alıyor. Yurtdışında P30 Pro 1000 euro, Reno 10x ise 800 Euro, tabi hemen heyecanlanmayın, Huawei Türkiye'ye özel fiyatlandırma ile 1000 Euro'luk telefonu neredeyse aynı fiyata, 7000 TL'ya satışa sundu, şu anda da 6500 TL'ya bulunabiliyor yani Türkiye'de %60 gibi bir vergiye rağmen P30 Pro yurtdışından daha ucuz :) Oppo Türkiye'nin böyle bir maceraya kalkışıp yurtdışı fiyatı olan 800 Euro'ya bize Reno 10x sunabileceğini hiç sanmıyorum. Ama olur da bir çılgınlık yapıp 5000'e şunu sunabilirse saçma fiyatlandırmalı Mi 9'u gömer... Ya da vazgeçtim, marka sevdalısı ülkemiz insanı 4000 bile olsa "Oppo ne yaw" diyip yüzüne bakmaz, en iyisi hiç gelmesin, millet gidip plastik kasalı çamur kameralı A50'ye 2500 TL sayıp telefon diye alıp kullanmaya devam etsin, müstehak çünkü...
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merm 3 hf.
Meizu güncellemiyor ama ben bir eksikliğini görmedim şimdiye kadar, flyme OS kullanımını seviyorum
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DH Misafiri 3 hf.
Şuan sizden beklenen tek telefon LENOVO Z6 PRO 100MP ACİLEN BUNU İSTİYORUZ...
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DH Misafiri 3 hf.
Oppo amiral gemisi find serisi değilmiydi? Reno serisi onun yerinimi aldı? Buda amiral gemisi işlemcisi kullanıyor. Birisi cevaplayabilirmi acaba almayı düşünüyorumda.
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sismansan 3 hf.
Meizu mu bu mu? Hangisi alınır?
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PeYLeR. 3 hf. sismansan
Biri global sürüme yazılım desteği vermeyen= meizu,
Diğeri yazılım güncellemesini nerdeyse hiç kesmeyen=Oppo
Meizu fiyat performans ürünleri çıkartır. Oppo kaliteye önem verir haliyle fiyatları meizuya göre hayli yüksek olur.
1 Yanıt Yanıtla
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mu5tafa 3 hf. en beğenilen
Mclaren one plus varken Renault nedir :)
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MS4343 3 hf.
iyi mağaza görevlileri de anlayışlıymış...1 saat telefon mu incelenir?

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selman1435 3 hf.
Abi emeğine sağlık. Mekanizmalı tasarımların cezbedici yönleri olsa da bütün bir tasarım kadar dayanıklı olduklarını düşünmüyorum. Düşmeye karşı olsun, mekanik kısmın yapısı olsun sıkıntı çıkarabiliyor. İnovasyon olarak tabiki çok güzel. Ama ben alacak olsam bütün tasarımı tercih ederim. Birde fiyat en önemli unsur
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