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Orbi kaskı 5G ile bağlantı kuracak

Yakın zamanda spor karşılaşmalarında oyuncuların bakış açısından 360 derece olarak kendinizi sahada bulacaksınız. Orbi 360 derece kayıt kaskı 5G üzerinden aktarım yapacak.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok önemli projenin ve kullanım alanının ortaya çıkması beklenen 5G altyapısına ilk örnekler gelmeye başladı. Orbi firması 4K kayıt yapabilen kask kamerasını 5G ile internete bağlamayı planlıyor.

Orbi 360 kask özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında prototip olarak sergilenen Orbi futbolcu kaskı üzerinde 4 adet Full HD 30fps kamera barındırıyor. Bu kameralar 4K olarak 360 derecelik video kaydedebiliyor ve yayın yapabiliyor.

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Kask asıl olarak sanal gerçeklik uygulamaları için geliştirilmiş. Bir futbol maçında kaydedilen ve tüm alanı görebildiğiniz 360 derecelik videolar 5G üzerinden yayınlanıyor. Böylece izleyiciler maçın içerisindeymiş gibi hissedebiliyorlar.

Diğer taraftan kask oyuncuların sağlığı açısından da önemli görevler ifa ediyor. 9 eksenli ivme ölçer gelen darbeleri algılayarak uzaktaki kayıt merkezine gönderiyor. Ayrıca ağır bir darbe olursa da koça uyarı veriyor. Yine koçlar futbolcuların performanslarını anlık olarak takip ederek tedbir alabiliyor.

Orbi futbolcu kaskı henüz geliştirme aşamasında. Nihai sürüm 4 adet 4K kamera ile 8K çözünürlüğünde 360 derecelik videolar üretebilecek. Piyasaya çıktığında ise fiyatı 599$ olacak.

 

https://newatlas.com/orbi-360-degree-football-helmet/57938/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 4 ay
4G ile bu söylenenler yapılamıyor mu? 5G'nin ne ayrıcalığı var?
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