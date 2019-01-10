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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu

Ekrana entegre edilen ses sistemleri yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. CES 2019 fuarında Sony ekrandan ses iletimli ilginç hoparlörünün ikinci neslini tanıttı
4 ay
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekranlara titreşim vererek ses oluşturma teknolojilerine artık yabancı değiliz. Yaklaşık 3 yıldır Sony gibi bazı üreticiler ekrandan ses iletimi konusunda çalışmalar yapıyor. CES 2019 fuarında son örnekleri gördük.

LSPX-S2 Glass Sound Speaker özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda ekrandan ses iletimi teknolojisi televizyonlarda kullanılmaya başladı. Yakın zamanda akıllı telefonlara da gelmesi bekleniyor. Sony ise bir süredir bu teknolojiyi mini hoparlörlerinde kullanıyor.

Fuarda tanıtılan LSPX-S2 Glass Sound Speaker uzaktan elektronik bir kandili anımsatıyor. Herhangi bir ses çıkışı olmayan cihazın camı ses iletimi için kullanılıyor. Ayrıca bir aydınlatma aracı olarak da kullanılabiliyor.

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Cihazın kaide kısmında küçük bir LED lamba var ve 32 parlaklık seviyesi barındırıyor. Ayrıca mum ışığı gibi titreyen bir mod da mevcut. Yine kaide kısmında 3 titreşim motoru bulunuyor. Bu motorların görevi cama titreşim vererek ses oluşturmak. Motorların altında ise bir woofer bulunuyor. Sese bass ekleyen woofer ayrıca üretilen sesin frekansını da ayarlamaya yarıyor.

Sony sesin cam tüpün içerisinde yolculuk ederek kaidenin altından çıktığını belirtiyor. Böylece 360 derecelik bir akustik oluşuyor. Yüksek ses kalitesine sahip hoparlör Bluetooth veya WiFi üzerinden müzik oynatıyor. Tek şarjla 8 saate kadar kullanım mümkün. Fiyatı ise 550 Pound.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/09/sony-lspx-s2-glass-sound-speaker-is-a-decidedly-classy-speaker-for-the-home/ Yorum Yaz
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KalemKolik 4 ay en beğenilen
İyide bu gaz lambası
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Buffon The Legend 3 ay
İlk defa duyuyorum böyle birşey
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ilkerinanç 4 ay
Enteresan.Peki ses kalitesi olarak vereceğimiz 550 pounda değecek mi bari?Sadece şekil mi?Gerçi şekli de bi halta benzemiyor o ayrı da.
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esmerbuyucu 4 ay
Baktılar diğer sektörlerde işleri kesat, gaz lambası işine girmişler. Yakında Xiaomi gibi klozet kapağı falan da üretirler neme lazım.
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V2 4 ay
Ses kalitesi klasik bir hoparlör ile kıyaslandığında ne seviyede acaba? Kandil gibi görünüyor ancak anladığım boyutu oldukça küçük. Haberden detayları anlamak çok zor
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HiroRew 4 ay
360º mono. Stereo için çift gerekiyormuş...
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OverClocK1ng 4 ay
550 Poundluk kandil. İyi de Sony, neden?
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Seyrim 4 ay
Estetik olsa gam yemeyeceğim. O nedir ya
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Xrollann 4 ay
Teknolojisi çok ilginç değil mi ya? Çok hojdur ama benanee. :D
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KalemKolik 4 ay en beğenilen
İyide bu gaz lambası
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