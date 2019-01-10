Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu

Ekranlara titreşim vererek ses oluşturma teknolojilerine artık yabancı değiliz. Yaklaşık 3 yıldır Sony gibi bazı üreticiler ekrandan ses iletimi konusunda çalışmalar yapıyor. CES 2019 fuarında son örnekleri gördük.

LSPX-S2 Glass Sound Speaker özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda ekrandan ses iletimi teknolojisi televizyonlarda kullanılmaya başladı. Yakın zamanda akıllı telefonlara da gelmesi bekleniyor. Sony ise bir süredir bu teknolojiyi mini hoparlörlerinde kullanıyor.

Fuarda tanıtılan LSPX-S2 Glass Sound Speaker uzaktan elektronik bir kandili anımsatıyor. Herhangi bir ses çıkışı olmayan cihazın camı ses iletimi için kullanılıyor. Ayrıca bir aydınlatma aracı olarak da kullanılabiliyor.

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Cihazın kaide kısmında küçük bir LED lamba var ve 32 parlaklık seviyesi barındırıyor. Ayrıca mum ışığı gibi titreyen bir mod da mevcut. Yine kaide kısmında 3 titreşim motoru bulunuyor. Bu motorların görevi cama titreşim vererek ses oluşturmak. Motorların altında ise bir woofer bulunuyor. Sese bass ekleyen woofer ayrıca üretilen sesin frekansını da ayarlamaya yarıyor.

Sony sesin cam tüpün içerisinde yolculuk ederek kaidenin altından çıktığını belirtiyor. Böylece 360 derecelik bir akustik oluşuyor. Yüksek ses kalitesine sahip hoparlör Bluetooth veya WiFi üzerinden müzik oynatıyor. Tek şarjla 8 saate kadar kullanım mümkün. Fiyatı ise 550 Pound.