Origin Access Premier İnceleme

Bu videomuzda Origin Access'in mevcut oyun listesini ve Origin'de çıkış yapan yeni oyunların en dolu sürümlerini oynamanıza olanak tanıyan Origin Access Premier sistemine yakından bakıyoruz.

Oyunculara FIFA 19: Ultimate Edition, Battlefield V: Deluxe Edition, Madden NFL 19: Hall of Fame Edition, Anthem: Legion of Dawn Edition gibi güncel oyunların üst sürümlerini ve Origin Access sistemindeki mevcut tüm oyunları oynama fırsatı tanıyan Origin Access Premier'in parasını ne ölçüde hak ettiğini bu videomuzda değerlendiriyoruz.