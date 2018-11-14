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Origin Access Premier İnceleme

6 ay
10,9b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Bu videomuzda Origin Access'in mevcut oyun listesini ve Origin'de çıkış yapan yeni oyunların en dolu sürümlerini oynamanıza olanak tanıyan Origin Access Premier sistemine yakından bakıyoruz.
Oyunculara FIFA 19: Ultimate Edition, Battlefield V: Deluxe Edition, Madden NFL 19: Hall of Fame Edition, Anthem: Legion of Dawn Edition gibi güncel oyunların üst sürümlerini ve Origin Access sistemindeki mevcut tüm oyunları oynama fırsatı tanıyan Origin Access Premier'in parasını ne ölçüde hak ettiğini bu videomuzda değerlendiriyoruz. 

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DH Misafiri 6 ay en beğenilen
daha Türkçe dil desteği koymuyor saygısızlar bunlara para kazandırılmaz.
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Fuat.Kamis 6 ay
Euro 3 lira iken bu sistem olsaydı şu an patlamıştı Türkiye piyasasında. Ama şu kur ile çok zor..
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Berkayselcuk 5 ay
Oyunlarin ust paketlerini falan veriyorlar 100 euro iyi fiyat bence baya. Arti videoyu izlemedim ama bunun xboxdaki ea access gibi bi alt versiyonu da cikacak sanirim. Fifadir anthemdir bf 5 dir seven yil boyu oynayan biriyseniz cebinizde de para varsa verilebilir bence.
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TheNewAtilla 6 ay
1 ay kullanın a way out falan oynarsınız. Anthemi bf5 i falan beğenirsenizde yüzde 10 indirimli alın oynayın.
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Doanc4n 6 ay
Bence gayet uygun. Adamlar normal sürüm vermiyor ek paket ve bonuslu sürüm veriyor. Ben kurlar yükselmeden her yıl ps4 e fifa alırdım. 60 dolar. fifa ultimate alsan 100 dolar zaten. xbox a gelirse kesin alırım. en azından fifa için. ve xbox türkiye fiyatları ps a göre daha uygun gibi duruyor.
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qw3rty 5 ay Doanc4n
Aynısı xbox ta var zaten ea olarak geciyor. Hatta fiyatları daha ucuz olması lazım. ea.com/...
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DH Misafiri 6 ay en beğenilen
daha Türkçe dil desteği koymuyor saygısızlar bunlara para kazandırılmaz.
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Celonfix 6 ay
Yurtdışında olsaydık yıllık 100 euroya bedava gibi bir şey bu sistem ama Türkiye'de 100 euro çok para.
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tanerss 6 ay
Bugün yabancı başka sitelerdede gördüm %100 aynı haber. EA iyi para ödüyor demek ki sitelere.
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Fuat.Kamis 6 ay
Euro 3 lira iken bu sistem olsaydı şu an patlamıştı Türkiye piyasasında. Ama şu kur ile çok zor..
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alasterkasor 6 ay
Güzel görünüyor aslında ama keşke farklı firmaların oyunları tek bir platformda olabilse.
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qoqoCAN 6 ay
Dur yabancı, sen de kimsin?
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