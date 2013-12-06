Orta seviye Galaxy akıllı telefonları KitKat güncellemesi alabilir





Bir süre önce amiral gemisi Galaxy S ve Note akıllı telefon modellerinin KitKat güncellemesine dair bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu kez orta seviye Galaxy akıllı telefonlarına ait yeni bilgiler internete sızdırıldı.





Muhtemelen aynı kaynak tarafından sızdırılan belgede Samsung'un orta seviye Galaxy akıllı telefonlarına ait bir güncelleme listesi görülüyor. Listede Galaxy S4 mini, S3 mini, Ace 3, S Advance, Fame, Core, Fresh ve Ace 2 modelleri görülüyor.





Listenin başlığında ise modellerin inceleme halinde olduğu göze çarpıyor. Bu da Samsung'un KitKat güncellemesini orta seviye akıllı telefonlara da getirmek için çalışmalar yaptığını gösteriyor. KitKat sürümünün 512MB RAM seviyesine kadar destek vermesi daha fazla modelin kapsama alanına girmesine imkan tanıdı.





Galaxy Mega 5.8, Mega 6.3 ve S4 mini modellerinin yaz aylarına doğru KitKat güncellemesini alacağı bazı sızıntılarda gündeme gelmişti. Listedeki diğer modeller de yine 1GB ve 512MB RAM taşıyan modeller. Ancak S Advance ve Ace 2 gibi uzun süredir piyasada olan cihazlara KitKat güncellemesinin verimesine şüpheyle yaklaşılıyor.





Eğer belge doğruysa Samsung'un güncelleme vereceği cihazların toplamı LG, Sony ve HTC'nin toplamından daha fazla oluyor. Modellerin durumları ile ilgili önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

http://vr-zone.com/articles/android-4-4-updates-galaxy-s4-mini-s3-mini-ace-3-s-advance-allegedly-investigation/66107.html