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Orta seviye Galaxy akıllı telefonları KitKat güncellemesi alabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,2b
1
81
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye Galaxy akıllı telefonları KitKat güncellemesi alabilir

Bir süre önce amiral gemisi Galaxy S ve Note akıllı telefon modellerinin KitKat güncellemesine dair bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu kez orta seviye Galaxy akıllı telefonlarına ait yeni bilgiler internete sızdırıldı.

Muhtemelen aynı kaynak tarafından sızdırılan belgede Samsung'un orta seviye Galaxy akıllı telefonlarına ait bir güncelleme listesi görülüyor. Listede Galaxy S4 mini, S3 mini, Ace 3, S Advance, Fame, Core, Fresh ve Ace 2 modelleri görülüyor. 

Listenin başlığında ise modellerin inceleme halinde olduğu göze çarpıyor. Bu da Samsung'un KitKat güncellemesini orta seviye akıllı telefonlara da getirmek için çalışmalar yaptığını gösteriyor. KitKat sürümünün 512MB RAM seviyesine kadar destek vermesi daha fazla modelin kapsama alanına girmesine imkan tanıdı.

Galaxy Mega 5.8, Mega 6.3 ve S4 mini modellerinin yaz aylarına doğru KitKat güncellemesini alacağı bazı sızıntılarda gündeme gelmişti. Listedeki diğer modeller de yine 1GB ve 512MB RAM taşıyan modeller. Ancak S Advance ve Ace 2 gibi uzun süredir piyasada olan cihazlara KitKat güncellemesinin verimesine şüpheyle yaklaşılıyor.

Eğer belge doğruysa Samsung'un güncelleme vereceği cihazların toplamı LG, Sony ve HTC'nin toplamından daha fazla oluyor. Modellerin durumları ile ilgili önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

http://vr-zone.com/articles/android-4-4-updates-galaxy-s4-mini-s3-mini-ace-3-s-advance-allegedly-investigation/66107.html Yorum Yaz
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Balawitz 5 yıl en beğenilen YıldızTeknikMekatronikM.
YıldızTeknikMekatronikM.

s3 , s4 ,note2 , note3 sadece bu cihazlara verilmeli. Dediğim bu modellerin dışındaki alt modellere verilmesi saçmalık olur.

Biz ise hepsine DUZGUN guncellestirme verip herkesin mutlu olmasini istiyoruz
YıldızTeknikMekatronikM.s3 , s4 ,note2 , note3 sadece bu cihazlara verilmeli. Dediğim bu modellerin dışındaki alt modellere verilmesi sa...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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matmuhendisi 5 yıl
bizim excel dosyası yine haber olmuş :)
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CyberDiamond 5 yıl
Samsung Apple gibi olmak istiyorsa S2 ve Galaxy S e 4.4 güncellemesi getirmesi lazım. 512mb ramde bile stabil çalışıyorsa en azında s2 için 4.4 güncellemesi çok iyi olacaktır.
Samsung Apple gibi olmak istiyorsa S2 ve Galaxy S e 4.4 güncellemesi getirmesi lazım. 512mb ramde bile stabil çalışıyorsa en azında s2 için 4.4 güncellemesi çok...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 5 yıl
Benim galaxy fame var telefonda 4.1.2 jelly bean var her türlü alması lazım hemde samsung'un yeni çıkan telefonu.kaç yıl oldu hâlâ güncelleme gelmiyo hep s4,Note3, ve ggalaxy s5'geliyor.diğerlerine hiç gelmiyo.bu yazı 2013'te simdi 2014'ün temmuz ayının 14 günündeyiz ne kadardir güncelleme gelmiyo
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Blood Money 5 yıl
(alamadı)
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DH Misafiri 5 yıl
Ace 2 ye Hngi Ay gelecek ?
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DH Misafiri 5 yıl
S3 miniye 4.4.2 geliyo s2 ye gelmiyo
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Glixby 5 yıl ekrem71
S4 active de gelirmi
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JonnyCaqe 5 yıl
7mart deniliyordu,oda geldi gecti ses seda yok.😊
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spaceks 5 yıl
Galaxy y s5360(2.3.6)'ya gelir mi desem?
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Manchester United 5 yıl
Hadi bakalım
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DH Misafiri 5 yıl
S3 mınıye kesın olarak gelecekmi
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SanMarinoForveti 5 yıl
N7000 e vermesi lazım güncellemeyi
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