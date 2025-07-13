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    YouTube, 15 Temmuz güncellemesi ile ilgili yeni açıklama yaptı

    15 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan YouTube yeni para kazanma politikası güncellemesi ile bir değer katmadan içeriği tekrar edenin ya da seri üretim yapanın iş birliği sonlandırılacak.

    YouTube Tam Boyutta Gör
    YouTube para kazanma politikaları ile ilgili 15 Temmuz tarihinde yapılacak olan güncelleme büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti. Seri üretim şeklinde yapay zekâ tarafından hazırlanan, reaksiyon tarzında çekilen ya da tekrar eden içeriklerin artık para kazandırmayacağı tartışmaları yapılırken, YouTube yeni bir açıklama yayınladı. 

    15 Temmuz kritik gün

    YouTube içerik irtibat kişilerinden birisi olan Renee Richie, hazırladığı kısa videoda 15 Temmuz sonrasında nelerin değişeceğini açıklığa kavuşturdu. Güncellemenin nispeten küçük çaplı olacağını belirten Richie, zaten para kazanmasına izin verilmeyen yapay zekâ seri üretim ya da tekrarlayan içeriklerin daha iyi tespit edilmesinin amaçlandığını belirtti. Richie her zaman olduğu gibi orijinallik ve otantik içerik kavramının vazgeçilmez olduğunu söyledi. 

    Para kazanma politikasına uygun bir içeriğin mutlaka bir değer üretmesi gerektiğini dile getiren Richie, eğer bir videoyu tekrar kullanıyorsanız bunun bir yorum, eğlenceli bir çizim, eğitimsel bir tarif gibi farklı şekillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Richie bundan sonra tekrarlayan içerik tanımının otantik olmayan şeklinde değiştirildiğini ifade etti. 

    Yapay zekâ ile üretilmiş videoların da aynı şekilde spam algısı uyandırmayacak şekilde değer belirtmesi istenirken özellikle giriş panelinde Yapay Zekâ ile Değiştirilmiş seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerektiğini vurguladı. 

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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