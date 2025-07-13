YouTube, 15 Temmuz güncellemesi ile ilgili yeni açıklama yaptı

15 Temmuz kritik gün
YouTube içerik irtibat kişilerinden birisi olan Renee Richie, hazırladığı kısa videoda 15 Temmuz sonrasında nelerin değişeceğini açıklığa kavuşturdu. Güncellemenin nispeten küçük çaplı olacağını belirten Richie, zaten para kazanmasına izin verilmeyen yapay zekâ seri üretim ya da tekrarlayan içeriklerin daha iyi tespit edilmesinin amaçlandığını belirtti. Richie her zaman olduğu gibi orijinallik ve otantik içerik kavramının vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Para kazanma politikasına uygun bir içeriğin mutlaka bir değer üretmesi gerektiğini dile getiren Richie, eğer bir videoyu tekrar kullanıyorsanız bunun bir yorum, eğlenceli bir çizim, eğitimsel bir tarif gibi farklı şekillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Richie bundan sonra tekrarlayan içerik tanımının otantik olmayan şeklinde değiştirildiğini ifade etti.
Yapay zekâ ile üretilmiş videoların da aynı şekilde spam algısı uyandırmayacak şekilde değer belirtmesi istenirken özellikle giriş panelinde Yapay Zekâ ile Değiştirilmiş seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerektiğini vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre