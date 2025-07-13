Nvidia’nın Çin’e özel yeni B30 hızlandırıcısı yok satıyor

Nvidia B30 geliyor
Farklı kaynakların verdiği bilgilere göre Blackwell tabanlı Nvidia B30 hızlandırıcısı, H20 modeline göre yüzde 25 daha yavaş ancak yüzde 30 daha verimli ve kurulum maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf sağlıyor.
Ambargodan kaçınmak için Blackwell çekirdeğinde kırpmalara giden Nvidia ayrıca HBM bellek yerine GDDR7 bellek kullanıyor. Raf çözümlerinde 8 kartlık bir sistemin 1.2TB/s bant genişliği sunduğu belirtiliyor. Bu hızlandırıcı yüksek performanslı bir yapay zekâ çözümünden ziyade KOBİ’lere yönelik bütçe dostu bir çözüm olma amacını taşıyor.
Nvidia Haziran başlarında yeni çözümün sunumunu Çin’in önemli devlerine yaptı ve sadece bir şirketin 1 milyar dolarlık sipariş verdiği iddia ediliyor. Eğer ABD tarafı yeni bir düzenleme çıkarmazsa Nvidia B30 Çin’in en çok satan hızlandırıcılarından biri olacak.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre