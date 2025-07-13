Nvidia’nın Çin’e özel yeni B30 hızlandırıcısı yok satıyor

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Tam Boyutta Gör Sürekli ABD yönetimi tarafından takip edilen ve Çin’e sunacağı yonga teknolojilerine müdahale edilen Nvidia, yeni bir hamle hazırlığında. Nvidia H20 hızlandırıcısına göre daha düşük performanslı ancak daha ucuz B30 hızlandırıcısı gün sayıyor.

Nvidia B30 geliyor

Farklı kaynakların verdiği bilgilere göre Blackwell tabanlı Nvidia B30 hızlandırıcısı, H20 modeline göre yüzde 25 daha yavaş ancak yüzde 30 daha verimli ve kurulum maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

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Ambargodan kaçınmak için Blackwell çekirdeğinde kırpmalara giden Nvidia ayrıca HBM bellek yerine GDDR7 bellek kullanıyor. Raf çözümlerinde 8 kartlık bir sistemin 1.2TB/s bant genişliği sunduğu belirtiliyor. Bu hızlandırıcı yüksek performanslı bir yapay zekâ çözümünden ziyade KOBİ’lere yönelik bütçe dostu bir çözüm olma amacını taşıyor.

Nvidia Haziran başlarında yeni çözümün sunumunu Çin’in önemli devlerine yaptı ve sadece bir şirketin 1 milyar dolarlık sipariş verdiği iddia ediliyor. Eğer ABD tarafı yeni bir düzenleme çıkarmazsa Nvidia B30 Çin’in en çok satan hızlandırıcılarından biri olacak.



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