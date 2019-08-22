Otizm farklılığı için akıllı bileklik geliştirildi

Akıllı bileklik veya akıllı saat kavramı bugün genel olarak fitness değerlerimizi takip etmek için kullandığımız cihazları tanımlıyor ancak pek çok önemli hastalık veya kritik ölçümleri yapmak için özel amaçlı giyilebilir cihazlar da mevcut.

Potansiyeli büyük

Northeastern Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir akıllı bileklik otizm farklılığı bulunan kullanıcılara hitap ediyor. Otizm farklılığı olanların zaman zaman yaşadıkları öfke patlamalarını bilekliğin önceden tespit edebildiği ifade ediliyor.

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Henüz ilk aşamalarda olan bileklik 20 çocuk üzerinde 87 saat boyunca test edilmiş. Testlerde öfke nöbetlerinin 60 saniye öncesinden ön görülebildiği ifade ediliyor. Bu değerler başarılı sayılabilmesi için yeterli değil ancak önemli bir potansiyelinin olduğunu gösteriyor.

Bileklik ilk etapta kullanıcının nabız değerleri, ter üretimi ve deri yüzeyi sıcaklığını algılıyor. Analizler ise yapay zekâ teknolojileri ile elde ediliyor. Sonrasında ise uyarı veriliyor. Kullanıcının yanındaki kişiler bu sayede durumdan erken haberdar olarak gerekli tedbirleri alabiliyor.

Henüz otizm odaklı bilekliğin ne zaman kullanıma hazır hale geleceği bilinmiyor ancak ticari kullanıma sunulmasa bile teknolojilerin yeni nesil giyilebilir cihazlara transfer edilmesi imkânı olabilir.