WD Blask serisi PC ve konsol oyuncuları için hazırlandı

Günümüzde gerek PC gerek konsol için olsun oyunlar artık devasa boyutlara ulaşmış durumda. Birkaç oyun indirmek istediğinizde depolama belleğiniz dolabiliyor. Bu bakımdan harici depolama ürünleri öne çıkmaya başladı ve doğrudan oyuncuları hedefleyen ürünler piyasaya çıkıyor.

WD Black özellikleri ve fiyatı

Western Digital’in Gamescom 2019 fuarında tanıttığı yeni WD Black serisi SSD modelleri PC ve konsol oyuncuları için gerekli olan ek depolama alanını sunacak. Seride PC ve XboX One için iki farklı portföy yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli monitörü tanıtıldı"

WD Black serisi belirli modellerde SSD sürücüler ile en hızlı yükleme sürelerine imza atıyor. Ayrıca bir modelde USB 3.2 gen 2x2 bağlantı noktası ile saniyede 2GB veri depolama hızlarına erişilebiliyor. Konsol ürünlerinde ise 2 veya 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği hediye ediliyor. Yeni WD Black serisi şu şekilde:

WD Black P10 – 2TB ve 5TB kapasite - USB 3.2 Gen 1 bağlantı – 90$ ve 150$

WD Black P50 – 2TB’a kadar kapasite - USB 3.2 gen 2x2 bağlantı

WD Black D10 – 8TB’a kadar HDD kapasite – 7200RPM – 250MB/s hız

Xbox One WD Black D10 – 12TB HDD - 7200RPM – 250MB/s hız – 300$

Xbox One WD Black P10 – 3TB ve 5TB kapasite – 110$ ve 150$