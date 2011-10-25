Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler

Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı LGA2011 platformu kapsamında anakart üreticileri de X79 çipsetli yeni nesil anakartlarını sunacaklar. Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırlanan X79 çipsetli anakartların en iddialılarından biri olan, Asus'un yeni amiral gemisi Rampage IV Extreme'e yakından bakıyor, detayları ve yeni özellikleriyle ilgili bilgileri Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan'dan alıyoruz.

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