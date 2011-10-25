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Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler

7 yıl
81,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı LGA2011 platformu kapsamında anakart üreticileri de X79 çipsetli yeni nesil anakartlarını sunacaklar. Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırlanan X79 çipsetli anakartların en iddialılarından biri olan, Asus'un yeni amiral gemisi Rampage IV Extreme'e yakından bakıyor, detayları ve yeni özellikleriyle ilgili bilgileri Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan'dan alıyoruz.
 

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28207601332 7 yıl
sony ona bin basar
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IronFist_InFlames 7 yıl 28207601332
28207601332

sony ona bin basar


Nolur birisi şaka desin
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iceman_54 7 yıl
buaaaaah kart güzel ama parasıda güzel eee bu dünyada kaliteye ve iyi bişeye makul bedellerle ulaşılmazmış...
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DH Misafiri 7 yıl
460 dolar yaziyo bi kaç sitede
+ kdv 542 - 543 dolar oda yaklasik 1020tl yuvarlarsak 1000 tl falan evet pahalı gibi ama makinede cok sağlam bu fiyatta olursa cok satar bence
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Ohaaa Bios Flash Back özelliğine bittim


Servise gönder, günlerce bekle derdi tarih olmuş. Veya garanti bittikten sonra BIOS yükletme için para bayılmalar falan. ASUS bu işi iyi yapıyorsun
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DH Misafiri 7 yıl
Biz buna Asus Rampage IV Extreme yada Corsair belleklerle güçlendirebiliyoz mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatına yurt dışında 700 dolar deniyor..çok para
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DH Misafiri 7 yıl
Abicim param olsa bu anakartı alacağıma İntel in 1366 pinli çift işlemciyi destekleyen sever anakartını alır 2 tanede intel Xeon E7-8870 işlemci takarım ardından 96GB a kadar ram i destekleyebiliyor o ankartlar. sonra performansa gel performansa!!!.... 2 farklı oyunu 2 farklı monitörden oynayabilirsin o zaman yada istersen oyundayken aynı anda masaüstünü de görebilirsin
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IronFist_InFlames 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Abicim param olsa bu anakartı alacağıma İntel in 1366 pinli çift işlemciyi destekleyen sever anakartını alır 2 tanede intel Xeon E7-8870 işlemci takarım ardından 96GB a kadar ram i destekleyebiliyor o ankartlar. sonra performansa gel performansa!!!.... 2 farklı oyunu 2 farklı monitörden oynayabilirsin o zaman yada istersen oyundayken aynı anda masaüstünü de görebilirsin

tamam paran olunca sen öyle yap 96Gb ramle ne oynayacaksan artık
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ferkut 7 yıl
Anakart harika da... Bakalım fiyat ne olacak.
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IronFist_InFlames 7 yıl
Oraya gitmişken SEO'su ile görüşseymiş keşke altyazılı felan izlerdik
.

İşin şakası bi yana gerçekten merak edilen bir takım teknolojileri tanımış olduk çok saolun. Fiyatına gelecek olursak şuanda şuan piyasadaki Rampage Extreme lerin fiyatın 1000 TL olduğunu düşünürsek ve 8 slot bellek yuvası 4 tane PCI-E 3.0 yuvası OC key aparatları vs hepsini bir kutuda hayal edince TR satış fiyatı 1200 TL civarı olacağını düşünüyorum. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun


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tttahmettt 7 yıl
anakart üzerinde gelen bu küçük fanları oldum olası sevmedim eninde sonunda sorun çıkarıyorlar aynını bulmak değiştirmek vs gerçekten sıkıntı neden bunda ısrar ediyorlar anlamıyorum
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Digitaldrop 7 yıl
Londra'da bir Türk'ten başka konuşacak Asus yetkilisi yok muydu ? Recep Bey sanırım memleketimizde de bu detayları verebilirdi :) İlginç olmuş.
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musasm 7 yıl
cep telefonuyla çekilmiş herhalde. video kalitesi berbat
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