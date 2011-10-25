Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı LGA2011 platformu kapsamında anakart üreticileri de X79 çipsetli yeni nesil anakartlarını sunacaklar. Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırlanan X79 çipsetli anakartların en iddialılarından biri olan, Asus'un yeni amiral gemisi Rampage IV Extreme'e yakından bakıyor, detayları ve yeni özellikleriyle ilgili bilgileri Asus Türkiye teknik sorumlusu Recep Kulan'dan alıyoruz.
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Nolur birisi şaka desin
+ kdv 542 - 543 dolar oda yaklasik 1020tl yuvarlarsak 1000 tl falan evet pahalı gibi ama makinede cok sağlam bu fiyatta olursa cok satar bence
Servise gönder, günlerce bekle derdi tarih olmuş. Veya garanti bittikten sonra BIOS yükletme için para bayılmalar falan. ASUS bu işi iyi yapıyorsun
tamam paran olunca sen öyle yap 96Gb ramle ne oynayacaksan artık
İşin şakası bi yana gerçekten merak edilen bir takım teknolojileri tanımış olduk çok saolun. Fiyatına gelecek olursak şuanda şuan piyasadaki Rampage Extreme lerin fiyatın 1000 TL olduğunu düşünürsek ve 8 slot bellek yuvası 4 tane PCI-E 3.0 yuvası OC key aparatları vs hepsini bir kutuda hayal edince TR satış fiyatı 1200 TL civarı olacağını düşünüyorum. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun