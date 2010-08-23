PROBOOK MiniPC N3: Windows 7 Kullanan Küçük Dev

Küçük, hafif ve estetik PROBOOK MiniPC N3 ile ofisleriniz rahat etsin.



190 x 135 x 25 mm. büyüklüğü ve 450 gr. ağırlığı ile dev performans sunan PROBOOK MiniPC N3 küçük, hafif ve estetik olmasının yanı sıra düşük güç tüketimi ve çift monitör çıkışı ile dikkat çekiyor. Windows 7 uyumlu PROBOOK MiniPC N3 fansız soğutma özelliği ile sessiz çalışıyor. Hem masaüstüne hem de monitör arkasına monte edilerek kullanılabilen ürün için gerekli tüm aparatlar kutusunda mevcut bulunuyor.



Evinizin Mini Dev Eğlencesi

Ev Eğlencesinde Büyük Yenilik: 'PROBOOK MiniPC N3' ile Dev Görüntü

Şık ve yenilikçi bir tasarım ile kendini gösteren PROBOOK MiniPC N3'ün LCD/plazmalarınızın arkasına monte edilerek kullanılması mümkün. Dev ekranlarda bilgisayar kullanma rahatlığı yaşamak için ideal bir ürün olan MiniPC, full HD özelliği ile multimedya keyfi sağlarken, HDMI çıkışı ve tüm bilgisayar fonksiyonlarına sahip EB1501 sayesinde de mevcut ev-eğlence sistemleriyle yarışıyor.



Ürünün öne çıkan teknik özelliklerinden bazıları:

Windows 7 Home Basic TR Set

Intel® Atom? Dual Core işlemci

2 GB DDR2 bellek

500 GB SATA disk

NVIDIA® ION? grafik kartı

DVI + HDMI çıkışı

802.11 b/g kablosuz bağlantı

10/100/1000 ethernet

Full HD 1080p çıkış



PROBOOK MiniPC N3 $349+KDV fiyat ile Pro2000 satış noktalarından ve www.pro2000cozumnoktasi.com sitesinden temin edilebiliyor.

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