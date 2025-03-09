Apple HomePad ertelenmiş olabilir

Apple’ın akıllı ev ekranı ertelenmiş olabilir
Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde firmanın merakla beklenen akıllı ev projesi hakkında konuştu. Gurman’a göre firma, ürünü bu ay tanıtmayı düşünüyordu ancak proje, birkaç farklı sebepten dolayı ertelenmiş. Bu sebeplerden birinin ise yenilenmiş Siri’nin henüz hazır olmaması. Yenilenmiş ve daha akıllı Siri’nin, iOs 18.4 ile nisan ayında hayata geçirilmesi bekleniyordu ancak Apple, bu özelliğin ertelendiğini geçtiğimiz günlerde duyurdu.
Yenilenmiş Siri’nin ne zaman hayata geçirileceği henüz belli değil ancak firmanın en erken sonbahar aylarında bu teknolojiyi hazır hale getirmesi bekleniyor. Gurman, firmanın Apple Intelligence ve Siri projelerine baştan başlayabileceğini de belirtti, yani merakla beklenen HomePad daha sonraya da ertelenebilir. Tüm bunlar, hayranları endişlendirse de iddialara göre Apple, bazı çalışanlarına HomePad’i denemeleri için dağıtmış. Böylece çalışanlar, ürünü kullanıp firmaya geri bildirimde bulunabilecek. Bu da demek oluyor ki proje, yapay zeka özellikleri dışında büyük ölçüde hazır. Apple’ın merakla beklenen akıllı ev ekranı, muhtemelen önümüzdeki yıl içinde tanıtılacaktır.
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