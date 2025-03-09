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    Anlık Bildirim

    Apple HomePad ertelenmiş olabilir

    Apple’ın yapay zeka krizi devam ediyor. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı HomePad’in ertelendiğini belirtti.
    Apple HomePad - 9to5Mac Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda HomePod serisini genişleterek akıllı ev pazarındaki varlığını güçlendiren Apple, iddialara göre birkaç yıldır akıllı ekran özelliklerine sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor. Amazon Echo Show ve Google Nest Hub’a benzetilen bu cihaz, bir süredir Apple HomePad olarak anılıyordu. Bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen cihaz, iddialara göre ertelendi.

    Apple’ın akıllı ev ekranı ertelenmiş olabilir

    Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde firmanın merakla beklenen akıllı ev projesi hakkında konuştu. Gurman’a göre firma, ürünü bu ay tanıtmayı düşünüyordu ancak proje, birkaç farklı sebepten dolayı ertelenmiş. Bu sebeplerden birinin ise yenilenmiş Siri’nin henüz hazır olmaması. Yenilenmiş ve daha akıllı Siri’nin, iOs 18.4 ile nisan ayında hayata geçirilmesi bekleniyordu ancak Apple, bu özelliğin ertelendiğini geçtiğimiz günlerde duyurdu.

    Yenilenmiş Siri’nin ne zaman hayata geçirileceği henüz belli değil ancak firmanın en erken sonbahar aylarında bu teknolojiyi hazır hale getirmesi bekleniyor. Gurman, firmanın Apple Intelligence ve Siri projelerine baştan başlayabileceğini de belirtti, yani merakla beklenen HomePad daha sonraya da ertelenebilir. Tüm bunlar, hayranları endişlendirse de iddialara göre Apple, bazı çalışanlarına HomePad’i denemeleri için dağıtmış. Böylece çalışanlar, ürünü kullanıp firmaya geri bildirimde bulunabilecek. Bu da demek oluyor ki proje, yapay zeka özellikleri dışında büyük ölçüde hazır. Apple’ın merakla beklenen akıllı ev ekranı, muhtemelen önümüzdeki yıl içinde tanıtılacaktır.
     

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