Moda dünyasında dev birleşim: Prada Versace’yi satın alıyor

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Tam Boyutta Gör Genelde teknoloji ve otomotiv dünyasında duyduğumuz milyar dolarlık satın alım hikayeleri bu kez moda tarafında yazılıyor. İtalyan moda devi Prada yine diğer bir İtalyan moda devi Versace’yi satın almaya çok yakın.

Prada’dan Versace hamlesi

Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, ABD’li Capri Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Versace için Prada şirketi 1.5 milyar Euro’yu gözden çıkardı. Geçen yıldan bu yana devam eden görüşmelerde Capri Holdings, 3 milyar Euroluk ilk tekliften neredeyse yarı yarıya inmiş durumda.

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Capri Holdings 2018 yılında Versace markasını 1.5 milyar Euro’ya satın almıştı. Ne var ki son dönemde özellikle Tapestry birleşmesi düzenleyici kurum tarafından engellenince mali sıkıntılar baş göstermişti. Geçen yıl firmanın Versace’yi elden çıkarma niyeti net bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Kaynaklar İtalyan moda devinin yeniden evine döneceği ihtimalinden dolayı memnun. Versace markası altında yer alan Michael Kors, Jimmy Choo gibi alt markalar da satın alım ile birlikte Prada çatısı altına girecek.



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