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    Dreame, Galatasaray'a sponsor oldu!

    Çin merkezli akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dreame'nin Türkiye'deki bilinirliğini artırmaya yönelik önemli bir iş birliği yapıldı.
    Dreame, Galatasaray'a sponsor oldu! Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde robot süpürge pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşan Dreame, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sponsoru olduğunu duyurdu. Ali Sami Yen Spor Kompleks Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde iş birliğinin detayları açıklandı.

    Dreame, Türkiye pazarında liderliği hedefliyor

    Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia, “Avrupa'da olduğu gibi Türkiye pazarında da tüketiciler robot süpürge kategorisine fazlasıyla ilgi gösterdi ve biz de başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde elde ettiğimiz pazar liderliğini yakın sürede Türkiye'de de yakalamak istiyoruz, bu liderliğe Galatasaray ile birlikte koşacağımıza inanıyoruz” dedi.

    Yeni ürünlerin lansmanı Nisan ayında yapılacak

    İmza töreninde yapılan açıklamaya göre Dreame, Nisan ayında Türkiye’de yapacağı lansmanla birlikte yeni robot süpürge modellerini ve ev aletleri kategorisindeki diğer ürünlerini Türkiye pazarına sunacak. 

    Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray SK ile 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması boyunca Dreame ve kardeş markası MOVA, Galatasaray'ın medya varlıklarında ve platformlarında resmi sponsor olarak yer alacak. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı. Dreame daha önce de Borussia Dortmund ve Inter ile sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı.

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