Xiaomi yeni kahve makinesini satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, pratik kullanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan yeni kahve makinesi Mijia Capsule Coffee Machine S1’i piyasaya sürdü. Yaklaşık 70 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan bu model, hızlı ısıtma süresi ve güçlü basıncıyla kahve severlerin ilgisini çekiyor.

Cihaz, 20 barlık ULKA su pompasıyla kahvenin aromasını en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. 1.250W gücündeki ısıtma sistemi sayesinde yalnızca 25 saniyede hazır hale gelen makine, özellikle sabahları hızlı bir kahve molası isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Kullanımı oldukça basit olan cihaz, tek tuşla kahve hazırlama imkanı sağlıyor.

Kahve severler için kişiselleştirilebilir seçenekler sunan makine, 40 ml’lik espresso ve 110 ml’lik Americano hazırlayabiliyor. Akıllı sıcaklık kontrol sistemi sayesinde her fincanda dengeli ve lezzetli bir sonuç elde ediliyor. Ayrıca, cihaz kullanıcıların favori ayarlarını kaydetmelerine de imkan tanıyor.

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Kompakt tasarımıyla mutfaklarda yer kaplamayan model, 33,2 cm x 9,0 cm x 21,2 cm boyutlarında. Mıknatıslı kapsül rafı, kahve kapsüllerini düzenli bir şekilde saklamaya yardımcı olurken, 650 ml kapasiteli su tankı ise kolay doldurulup temizlenebiliyor. Ayrıca, 10 dakika içinde otomatik kapanma özelliğiyle enerji tasarrufu sağlıyor.

Sessiz çalışmasıyla da dikkat çeken S1, 55 dB(A) seviyesinde düşük gürültü üretiyor. Çift konumlu fincan tutucu, farklı boyutlardaki bardaklara uyum sağlıyor. Xiaomi, bu kahve makinesiyle birlikte 10 adet İsviçre menşeli kahve kapsülü de sunarak kullanıcıların kahve keyfini en baştan yaşamalarını sağlıyor.

Xiaomi, daha önce de Mijia Capsule Coffee Machine N1 modelini tanıtmıştı. Yeni S1 modeli ise daha gelişmiş özellikleriyle kahve deneyimini bir adım öteye taşıyor.

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