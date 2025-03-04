Evinizdeki klimayı HomeKit destekli olarak akıllı hale getiren cihaz

Tam Boyutta Gör Artık neredeyse evimize giren her yeni cihaz akıllı özellikleri ile kullanıcısının aklını çelme ve farklı bir deneyim sunma yarışında. Klimalardan kahve makinelerine ve hatta beyaz eşyalara kadar her türlü cihazı telefonumuzdan kontrol edebiliyor ve cihazlardan gelen geri bildirimlerle çeşitli aksiyonlar alabiliyoruz. Tabi esasında bize belki de on yıldan fazla bir süre hizmet etmesi adına aldığımız uzun ömürlü bu cihazları akıllı değiller diye yenileyecek halimiz yok ancak bu cihazlara modern zamanın vaatlerine paralel akıllı özellikler kazandırabilsek fena olmazdı değil mi?

Yazımızın devamında bahsedeceğimiz Aqara markalı ürünler, hem evlerimizdeki mevcut cihazları akıllı hale getiriyor hem de evimize çeşitli akıllı yetenekler kazandırıyor. Bu yazının ana kahramanı olan Aqara Hub M3 ile başlayalım.

Aqara Hub M3, matter destekli bir akıllı cihaz. Bu ürün aslında bir kontrol noktası. Yani Aqara markalı tüm cihazları yönetebiliyor. Ayrıca bir alarmın merkezi ünitesi olabiliyor veya evdeki tüm kumandalı cihazları kontrol edebiliyor. Tabi bu işi yapabilen uygun fiyatlı birçok ürün olsa da Aqara Hub M3’ü farklı kılan en önemli detay HomeKit desteğine sahip olması. İnternet üzerinden satın alabileceğiniz tüm Hub’lar kızılötesi üzerinden kumandayı taklit ederek evinizdeki cihazları yönetir ancak bu işlevi için cihazın üreticisi tarafından desteklenen kendi arayüzünü kullanmanız gerekir. Yani aslında cihazın gerçekten yerine geçerek çalışmaz. Bu nedenle Apple HomeKit gibi veya Amazon Alexa gibi arayüzlere tam manasıyla entegre olamaz.

Aqara Hub M3’ü klimanıza entegre ettiğinizde HomeKit üzerinden akıllı bir klimayı yönetir gibi kullanabiliyorsunuz. Yani Siri’ye oturma odasını 26 derece yap dediğinizde Siri yapmak istediğiniz işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor, evinizdeki akışı HomeKit arayüzünden de görebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Bunun için kontrol etmek istediğiniz klimayı Aqara uygulamasından klima modu olarak eklemeniz önemli ve de yeterli. Tabi sadece klima değil. İçerisindeki veritabanından televizyondan tutun da aklınıza gelebilecek kumanda ile çalışan her türlü elektronik aleti Aqara Hub M3 sayesinde telefonunuzdan kolayca yönetebiliyorsunuz.

Aqara sıcaklık ve nem sensörü T1 ile destekleyin

Aqara Hub M3 ile evimizdeki klimayı akıllı hale getirdik. Şimdi buna biraz daha konfor ayrıntısı eklemeye ne dersiniz? Klimalar üzerindeki termostata göre odanın ısısını ayarlamaya çalışır ancak odanın klimadan uzak noktalarında ısı dengesizlikleri oluşabilir. Hem bu durumu ortadan kaldırmak hem de geriye dönük olarak ısı ve nem durumunu izleyebilmek için Aqara T1 sıcaklık ve nem sensörü iyi bir tamamlayıcı olacaktır.

Yine tüm Aqara ürünlerinde olduğu gibi HomeKit destekli olarak çalışan bu sensör sayesinde evinizde farklı senaryolar da kurgulayabiliyorsunuz. Örneğin evde sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde klima kapalı bile olsa otomatik olarak açılmasını sağlayarak odadaki havanın aşırı soğumasını engelleyebilirsiniz. Veya nemlilik çok yüksek olduğunda klimayı nem alma moduna otomatik olarak geçirebilirsiniz. Bu ve benzeri senaryoları geliştirmek tamamen sizin hayal gücünüze kalıyor. Evinizdeki tüm akıllı sistemleri birbirini tetikleyecek şekilde özgürce kurgulayabilirsiniz.

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Klimanızı Apple HomeKit içerisine nasıl ekleyebilirsiniz?

Aqara Hub M3’ü kutusundan çıkarıp fişe taktıktan sonra Aqara Hub uygulamasını AppStore’dan telefonunuza indirin. Aşağıdaki görseldeki gibi cihazı çevrimiçi gördükten sonra klima modundan klimanızı seçin ve uygulama içindeki yönlendirmeleri izleyin. İşlemler tamamlandıktan sonra iPhone’unuz veya iPad’iniz klimayı eve eklemek isteyip istemediğinizi soracak ve işlem tamamlanacak. Artık Siri ile veya HomeKit üzerinden evinizdeki klimanızı uzakta olsanız bile kontrol edebilirsiniz.

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Evinize uygun fiyata güvenlik sistemi kurun

Bir Aqara Hub M3 sahibi olduğunuzda aslında evinizde kapsamlı bir akıllı sistem kurmak için her türlü temel gereksinime de sahip olmuş oluyorsunuz. Bir ana dağıtım noktası olmanın yanında bu ürünü evinizdeki güvenlik alarmı olarak da kurgulayabilirsiniz. Aqara Hub M3 içerisinde kulakları rahatsız edecek düzeyde güçlü, alarm sesi olarak kullanabileceğiniz bir ses çıkışı bulunuyor. 95db gücündeki bu yapı sayesinde evde olmadığınızda cihazın size anormal bir durum olduğunda bildirim göndermesini sağlayabileceğiniz gibi alarm sesiyle de caydırıcılık ekleyebilirsiniz.

Bu noktada Aqara hareket ve ışık sensörünü hareket algılanmasını istediğiniz yerlere yerleştirebilirsiniz. Pili sayesinde herhangi bir güç ihtiyacı olmadığından ve sensörler olduğu konumda farkedilmeyecek kadar küçük olduğundan özgürce yerleştirebilirsiniz. Cihazın içindeki pili değiştirmek gayet kolay. 2 adet CR2450 pil ile çalışıyor ve bir yıldan uzun pil ömrü sunuyor.

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Hareket ve ışık sensörünü eklediğiniz anda hem HomeKit içerisinde hem de Aqara uygulamasında cihaz bir alarm ve güvenlik sistemi olarak çalışmaya başlıyor. Sizin herhangi bir ayar yapmanız gerek yok. HomeKit içerisindeki güvenlik sekmesinden Evde - Uzakta - Gece veya Kapalı gibi ayarları kullanarak alarmın nasıl davranacağını belirleyebiliyorsunuz. Örneğin uzakta seçimini yaptığınızda sensör bir hareket algılarsa hem size bildirim gönderiyor hem de alarm çalmaya başlıyor.

Güvenliği kamera ile destekleyin

Bu sisteme Aqara E1 kamerayı eklediğinizdeyse iş daha eğlenceli bir hal alıyor. Aqara E1 kamera, HomeKit destekli bir ürün. Bu sayede iCloud alanıza kayıt yapmaktan tutun da Siri destekli olarak yönetilebilir olmaya kadar birçok işleve sahip. HomeKit desteğine sahip bir kamerayı eve entegre ettiğinizde Apple’ın yüz tanıma algoritmalarını kullanarak size hareket kayıtları hakkında kişi bilgisiyle bilgilendirme yapabiliyor.

Aqara Hub M3 ve Aqara hareket sensörü ile destekleyip hareket algılandığında kameranın yakaladığı görüntüyü video olarak telefonunuza göndermesini de sağlayabileceksiniz. Diğer tüm cihazlarda olduğu gibi ailenizdeki tüm kişiler evden ayrıldığında kameranın ve tüm güvenlik sisteminin otomatik olarak devreye girerek sizi olan bitenden haberdar edebileceği bir senaryo kurmak ve uzaktan tüm gelişmeleri izleyebilmek güzel bir deneyim haline geliyor.

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Aqara Wireless Remote Switch

Aqara ekosistemindeki yine HomeKit destekli Aqara H1, evinizdeki herhangi bir cihazı veya otomasyonu tetiklemek için kullanabileceğiniz bir düğme olarak görev yapıyor. Evinizdeki farklı marka veya modelde de olsa akıllı ışıklarınızı bu switch yardımıyla aktifleştirebilirsiniz.

Fiziksel olarak bir buton mekanizmasına sahip olmayan bu cihaz, dolayısıyla evinizdeki eski tip switchlerin yerini almak için geliştirilmiş değil. Sadece Aqara ekosistemine dahil cihazları açıp kapatmak veya Apple HomeKit içerisindeki ekli cihazları kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. 2 seneye yakın pil ömrü sunan bu ürün, herhangi bir masanın üstünde veya duvara çift taraflı bant ile yapıştırarak konumlanıp kullanabilirsiniz. Tabi sadece bir ürünü değil bir otomasyonu kontrol etmek için de ürünü konumlandırabiliyorsunuz.

Aqara ekosistemi evindeki belirli ürünleri akıllı hale getirmek veya mevcut akıllı ev senaryolarını geliştirmek isteyenler için etkileyici ürünler sunuyor. Kararlı bir çalışma performansı sunması da avantajı artıran unsurlardan. Daha da güzeli ise kusursuz çalışan bir HomeAssistant entegrasyonuna sahip olması. Bu entegrasyon sayesinde yapabilecekleriniz veya HomeKit desteğine sahip olmasa da Aqara ürünleri üzerinden kontrol ederek çapraz senaryolar kurgulamanız mümkün hale gelmiş oluyor.

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