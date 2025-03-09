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    LG’nin yeni kliması serin havayı doğrudan algıladığı kişilere gönderiyor

    LG'nin yeni kliması LG Artcool AI Air, soğuk havayı algıladığı kişilere doğru yönlendirebiliyor. Klima aynı zamanda pencere açıldığı zaman bunu algılayıp tasarruf moduna geçebiliyor.
    LG’nin yeni kliması serin havayı algıladığı kişilere gönderiyor Tam Boyutta Gör
    LG, akıllı ev teknolojilerine yönelik yeniliklerine bir yenisini ekleyerek yeni nesil Artcool AI Air klimalarını tanıttı. Şirketin önceki Artcool serisinden farklı olarak, bu model sanatsal bir tasarımdan çok verimlilik ve konfor odaklı bir yaklaşımla geliştirilmiş durumda.

    Kişiye özel soğutma deneyimi

    Artcool AI Air klima, odadaki kişilerin konumunu algılayarak hava akışını doğrudan onlara yönlendirebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, serinliği daha etkili bir şekilde hissederken gereksiz enerji tüketimi de önlenmiş oluyor. LG, cihazın oda düzenini de analiz edebildiğini belirtiyor; bu da hava akışının daha dengeli ve homojen yayılmasını sağlıyor.

    Bu gelişmiş takip sisteminin mmWave radar sensörleri ile çalışıyor olması muhtemel. Samsung’un SmartThings platformunda kullanmayı planladığı bu teknoloji, yalnızca odadaki insanları algılamakla kalmayıp, nefes alış veriş hızını bile tespit edebilecek kadar hassas bir sensör sistemine dayanıyor. Bu, klimaya hava akımı nedeniyle hareket eden bir bitki ile gerçek bir insanı ayırt etme yeteneği kazandırıyor.

    LG’nin sunduğu bir diğer dikkat çekici özellik ise açık pencere algılama sistemi. Artcool AI Air, ortam sıcaklığındaki ani değişimleri algılayarak bir pencerenin açıldığını anlayabiliyor ve otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçiş yapıyor. Önceki modellerde kullanılan 27 inçlik LCD ekran, yeni modelde yerini siyah ayna yüzeyli minimalist bir tasarıma bırakıyor. Ön hava çıkışı ise çok yönlü ızgara yapısına sahip; bu da hava akışının daha yumuşak ve eşit dağıtılmasını sağlıyor.

    Kullanıcılar, LG ThinQ mobil uygulaması üzerinden klimayı uzaktan kontrol edebiliyor, enerji tüketimini takip edebiliyor ve hatta belirlenen bir güç tüketim sınırı koyarak elektrik faturalarını da dengeleyebiliyor. Öte yandan LG, Artcool AI Air’in fiyatlandırması ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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