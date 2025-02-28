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    Amazon, yeni Alexa donanımlarını bu yıl piyasaya sürecek

    Amazon, kısa bir süre önce Alexa’nın yapay zeka ile güçlendirilmiş hali olan Alexa Plus’ı tanıttı. CEO Andy Jassy ise bu sonbahar döneminde yeni ve güzel Alexa donanımlarının geleceğini duyurdu.
    Amazon, yeni Alexa donanımlarını bu yıl piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Amazon, yapay zeka destekli Alexa Plus ile birlikte yeni nesil donanımlarını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Andy Jassy, Bloomberg’e verdiği röportajda, sonbaharda tanıtılacak cihazlar için “yepyeni” ve “güzel” ifadelerini kullandı. Görünüşe göre Amazon, bu yıl Alexa merkezli tamamen yeni bir ürün serisi sunmaya hazırlanıyor.

    Alexa'lı yeni akıllı cihazlar geliyor

    Bu duyuru, kısa süre önce tanıtılan Alexa Plus ile doğrudan bağlantılı. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen yeni Alexa, Uber çağırma, konser bileti bulma ve akıllı ev yönetimi gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak. Amazon, Alexa Plus’ın neredeyse tüm yeni nesil Alexa cihazlarıyla uyumlu olacağını ancak bazı eski Echo modellerinin bu destekten mahrum kalacağını açıkladı. Yeni hizmet, bağımsız olarak aylık 19.99 dolara sunulacak, ancak Amazon Prime üyeleri için ücretsiz olacak. Türkçe dil desteği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Amazon’un cihazlar ve hizmetler bölümü başkanı Panos Panay, yeni donanımların detayları hakkında bilgi vermese de ekranların büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Panay, “Ekranlara inanıyorum. Onlar büyük bir fark yaratıyor.” diyerek, görsel deneyime yönelik yeni yatırımların sinyallerini verdi.

    Bu bakış açısı, Amazon’un son dönemdeki ürün lansmanlarında da kendini gösterdi. Panay’in 2023’te Microsoft’tan Amazon’a katılmasının ardından, şirket 21 inçlik büyük ekranlı yeni bir Echo Show modelini piyasaya sürdü. Yeni nesil cihazların da daha büyük ekranlar ve gelişmiş interaktif özelliklerle gelmesi bekleniyor. Amazon’un sonbahardaki büyük lansmanı, yalnızca Alexa Plus’ın yeteneklerini değil, aynı zamanda şirketin gelecekte akıllı cihaz pazarında nasıl bir konum alacağını da göstereceği için ekstra önemli.

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