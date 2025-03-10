İnce tasarımlı robot süpürge Roborock P20 Ultra tanıtıldı

Roborock P20 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?
Temizlik performansı açısından Roborock P20 Ultra, evcil hayvan tüyleri, kıl ve saçların dolanmasını önlemek için özel bir sistem kullanıyor. Ana fırça, 45 derece açılı kıllar ve genişletilmiş silikon bıçaklara sahip ve 22.000Pa emiş gücü sunuyor. Robot süpürge, 12N basınçlı sıcak su paspaslama, 30 ayarlanabilir su seviyesi ve 200 RPM'de dönen çift dönüşlü paspaslarla paspaslama performansını artırıyor. Vakum, zemin boşluklarında sıkışan kiri hedeflemek için temizleme yönünü otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Roborock P20 Ultra, 4 cm engel boşluğu ve kendi kendini kurtarma işleviyle eşikleri ve halıları kolayca temizleyebiliyor. Fırça ve paspas kaldırma özellikleri, halının ıslanmasını önlüyor ve sessiz paspaslama sağlıyor. Robot ayrıca, hassas navigasyon için 26 kategoride 108 tür nesneyi tanımak üzere RGB kameraları, yapılandırılmış ışığı ve yükseklik sensörlerini birleştiren reaktif yapay zeka engel önleme özelliğini de içeriyor.
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