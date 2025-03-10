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    İnce tasarımlı robot süpürge Roborock P20 Ultra tanıtıldı

    Roborock, yenilikçi özellikler sunan üst seviye robot süpürgesini piyasaya sürdü. Roborock P20 Ultra, ultra ince tasarım, güçlü emiş gücü, akıllı engel tanıma dahil gelişmiş teknolojilere sahip.
    Roborock P20 Ultra robot süpürge tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Roborock, Çin'de Roborock P20 Ultra olarak adlandırılan robot süpürgeyi tanıttı. Yeni model, şık, ultra ince tasarımla birlikte üstün temizlik deneyimi sunmayı amaçlayan bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Modern evler için akıllı işlevsellik sunarken yaygın temizlik zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlanmış.

    Roborock P20 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

    Roborock P20 Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Roborock P20 Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri; çift perspektifli LDS sistemiyle mümkün kılınan 7.98 cm'lik ultra ince gövdesi. Bu tasarım, robotun mobilya, yatak gibi sıradan bir robot süpürgenin giremediği yerlerde zahmetsizce gezinmesini sağlayarak temizlenmedik hiçbir alanın kalmamasını sağlıyor. LDS sistemi ayrıca gezinme doğruluğunu artırarak robotun kaybolmasını veya bir yerde takılıp kalmasını önlüyor.

    Temizlik performansı açısından Roborock P20 Ultra, evcil hayvan tüyleri, kıl ve saçların dolanmasını önlemek için özel bir sistem kullanıyor. Ana fırça, 45 derece açılı kıllar ve genişletilmiş silikon bıçaklara sahip ve 22.000Pa emiş gücü sunuyor. Robot süpürge, 12N basınçlı sıcak su paspaslama, 30 ayarlanabilir su seviyesi ve 200 RPM'de dönen çift dönüşlü paspaslarla paspaslama performansını artırıyor. Vakum, zemin boşluklarında sıkışan kiri hedeflemek için temizleme yönünü otomatik olarak ayarlayabiliyor.

    Roborock P20 Ultra, 4 cm engel boşluğu ve kendi kendini kurtarma işleviyle eşikleri ve halıları kolayca temizleyebiliyor. Fırça ve paspas kaldırma özellikleri, halının ıslanmasını önlüyor ve sessiz paspaslama sağlıyor. Robot ayrıca, hassas navigasyon için 26 kategoride 108 tür nesneyi tanımak üzere RGB kameraları, yapılandırılmış ışığı ve yükseklik sensörlerini birleştiren reaktif yapay zeka engel önleme özelliğini de içeriyor.

    Roborock P20 Ultra fiyatı ne kadar?

    Roborock P20 Ultra robot süpürge fiyatı Tam Boyutta Gör
    RoborockP20 Ultra, 550 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Otomatik su doldurma özelliğine sahip modeli için belirlenen fiyat 635 dolar.
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    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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