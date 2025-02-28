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    Dünyanın ilk kollu robot süpürgesi Türkiye’de: İşte Roborock Saros Z70 fiyatı

    Geçtiğimiz ay CES 2025 kapsamında tanıtılan dünyanın ilk kollu robot süpürgesi şimdi Türkiye’ye geldi. Merakla beklenen Roborock Saros Z70 Türkiye fiyatı açıklandı.
    Kollu robot süpürgesi Roborock Saros Z70 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeler alanında önde gelen Roborock, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2025 kapsamında yeni ürünlerini tanıtmıştı. Tanıtılan yeni modeller arasında şüphesiz en dikkat çekeni ise dünyanın ilk kollu robot süpürgesi olan Saros Z70 olmuştu, bu model şimdi Türkiye’de. Şirket tarafından yapılan duyuruyla Roborock Saros Z70 Türkiye fiyatı açıklandı. Ayrıca Roborock Saros 10 modellerinin de fiyatı açıklandı.

    Roborock Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R Türkiye fiyatı

    Roborock, Türkiye pazarına üç yeni ürün getiriyor; Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R. Bu modellerin Türkiye fiyatı şu şekilde:

    • Roborock Saros Z70: 79 bin 999 TL
    • Roborock Saros 10: 69 bin 999 TL
    • Roborock Saros 10R: 67 bin 999 TL

    Türkiye satışa ilk çıkan olan Roborock Saros 10, oldukça ince bir gövdeye ve lidar sensöre sahip. 4 cm’ye kadar yükseklikleri aşabilen model 22.000 Pa HyperForce emiş gücü sunuyor. Bu model, halihazırda e-ticaret platformlarında satışa sunulmuş vaziyette.

    Roborock Saros 10R modelinde ise lazer sensörlerden farklı olarak yapay zekalı RGB kameralar yer alıyor. Böylece robot süpürge hassas nesneleri tespit edip rota düzenleyebiliyor.

    Dünyanın ilk robot kollu süpürgesi olan Saros Z70’in alameti farikası oldukça bariz. Cihaza entegre olan mekanik robot kolu, yapay zeka desteğiyle güçlendiriliyor. Sensörler ve kameralar tarafından robotun tespit ettiği terlik, çorap vb. diğer hassas nesneler robot kol sayesinde kaldırılıyor ve temizliğe engel olmaları engelleniyor.

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    uydu splitter ne işe yarar merci çikolata alkollü mu bir erkek bir kadına neden dikkatli bakar nss para hilesi programsız plussize dilara

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