Dünyanın ilk kollu robot süpürgesi Türkiye’de: İşte Roborock Saros Z70 fiyatı

Roborock Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R Türkiye fiyatı
Roborock, Türkiye pazarına üç yeni ürün getiriyor; Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R. Bu modellerin Türkiye fiyatı şu şekilde:
- Roborock Saros Z70: 79 bin 999 TL
- Roborock Saros 10: 69 bin 999 TL
- Roborock Saros 10R: 67 bin 999 TL
Türkiye satışa ilk çıkan olan Roborock Saros 10, oldukça ince bir gövdeye ve lidar sensöre sahip. 4 cm’ye kadar yükseklikleri aşabilen model 22.000 Pa HyperForce emiş gücü sunuyor. Bu model, halihazırda e-ticaret platformlarında satışa sunulmuş vaziyette.
Roborock Saros 10R modelinde ise lazer sensörlerden farklı olarak yapay zekalı RGB kameralar yer alıyor. Böylece robot süpürge hassas nesneleri tespit edip rota düzenleyebiliyor.
Dünyanın ilk robot kollu süpürgesi olan Saros Z70’in alameti farikası oldukça bariz. Cihaza entegre olan mekanik robot kolu, yapay zeka desteğiyle güçlendiriliyor. Sensörler ve kameralar tarafından robotun tespit ettiği terlik, çorap vb. diğer hassas nesneler robot kol sayesinde kaldırılıyor ve temizliğe engel olmaları engelleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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