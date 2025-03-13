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    Xiaomi sadece 1 dakikada saçınızı kurutan makinesini tanıttı

    Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer adıyla tanıtılan yeni saç kurutma makinesi, nano su iyon teknolojisi sayesinde saçlarınızı en verimli şekilde kurutuyor.   
    Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer Tam Boyutta Gör
    Saç kurutma makinelerinde son dönemde önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem enerji verimliliğine odaklanan saç kurutma makineleri bugün saçları destekleyen ve hızlı kurutan teknolojilerine yöneliyor. 

    Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer özellikleri ve fiyatı

    Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer adıyla tanıtılan saç kurutma makinesi, çift iğneli nano su iyon teknolojisini barındırıyor. Bu sayede saçtaki nem yoğunlaştırılıyor ve nano su iyonlarına dönüştürülüyor. Saf kurutma yerine saçlar susuz kalmıyor ve ölü uçların en aza indirilmesi sağlanıyor. 

    İki milyar yüksek konsantre negatif iyon da statik elektriği nötralize ederek daha akıcı bir detay elde edilmesine imkân tanıyor. 110000 RPM motor saniyede 65 metrelik güçlü bir hava atımı sağlıyor. Xiaomi bu sistemin sadece 1 dakikada saçınızı kuruttuğunu ifade ediyor. Uzun saçlar için ise süre 3-5 dakika arasında değişiyor.

    Akıllı bir ısı regülasyonu da olan cihaz hava akışını saniyede 100 kez kontrol ederek sıcaklığı 57 derecede tutuyor. Böylece saçların zarar görmesi engelleniyor. 2 adet hız ve 4 adet sıcaklık modu olan cihazda pek çok farklı güvenlik çözümü de yer alıyor. Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer saç kurutma makinesi 52$ fiyat etiketine sahip. 

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