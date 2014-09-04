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PS4 oyunlarını telefonda oynayın Z3 Remote Play'i denedik ön inceleme
5 yıl
62,1b
1
Cep Telefonları
1972
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni Z3 ailesi cep telefonları ve tabletleri üzerinden Playstation 4'ü kontrol etmenizi ve oyunları başka odada oynamanızı sağlayan Remote Play özelliğini denedik.
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DH Misafiri
3 yıl
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Ben dun ds4 kol aldim ve samsuns telefonuma baglanti kurdum Modern Combat 5 i oynamak icin ama verim alamiyorum. Tuslar ayarlari sacma sapan yerlerde. Bu konuda acaba yardimci olabilir misiniz
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DH Misafiri
4 yıl
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Z2ye de gelmezse bu özellik sony benim için bitmiştir. Bir daha kablo bile almam. Diyen kardeş z2 de dualshock girişi yoktur
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MetalWave
5 yıl
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güzel bir özellik. ağdan ping olmamasıda şaşırtıcı bir durum. madem böyle bir imkan var pclerimizin görüntüsünü bu kadar hızlı neden tv lere veremiyoruz. hala dlna olarak bağlanıyor. digiturkplay den maç izlemek için pc min ekranını tv ye göndersem 720p ve laga bile razıyım.
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Illustrious.
5 yıl
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Güzel bir imkan..
Sony yapması gerekeni yapmış, elinde ki imkanı kendi cihazında kullanmış. Bundan sonrası için de bir zahmet neyin gerekli olup olmadığına kullanıcı karar versin.
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DH Misafiri
5 yıl
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acaba telefondan veya tabletten oyun oynarken ps4 dun baglı oldugu tv de acık olmak zorundamı yada annem dizi izlerken ben oyun oynuyo olabılıcemmı
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blackzeros
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DH Misafiri
evet ayni anda yapabilirsiniz tvnin acik olmasi gerekmiyor ps4 acik olmali tabiki
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz
5 yıl
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Bence cok iyi ozellik
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mulina
5 yıl
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Sony'nin kendi ürünleri arasında bu kadar esnek olması çok güzel bir şey. GElişmeye devam sony durmak yok :D
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RadioheadTR
5 yıl
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Çok iyi bir teknoloji
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muratilmaz
5 yıl
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z3 yukarı ps4 aşağı
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atp96
5 yıl
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Xda da portlamışlar bile nasıl çalışıyor bilmiyorum ama
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cceviz
5 yıl
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10numara özellik olmuş
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OnLiNe MaNaGeR
5 yıl
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Sırf şunun için 2500 tl vermeyin yazıktır. 550 tl'ye hiç olmazsa daha kaliteli ekranı olan Vita alın.
Birde zaten bu remote play özelliği pek beğenilmedi gecikmelerden dolayı
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Sony yapması gerekeni yapmış, elinde ki imkanı kendi cihazında kullanmış. Bundan sonrası için de bir zahmet neyin gerekli olup olmadığına kullanıcı karar versin.
Birde zaten bu remote play özelliği pek beğenilmedi gecikmelerden dolayı