Panasonic Dünyanın ilk 152 inç Full HD 3D Profesyonel Plazmasını tanıtıyor!

152 inçlik ultra geniş Full HD 3D ekran modeli, profesyonel uygulamaların ihtiyaçlarına cevap verecek 2D ve 3D çözümler sunuyor.

Panasonic Professional Visual Displays Europe (PVDE- Profesyonel Görüntü Sistemleri -Avrupa) profesyonel kullanım için üretilen ultra-geniş Full HD 3D plazma panellerini (PDP) tanıttı. Tanıtımda, Panasonic?in 103 inç ve 85 inç ekranlarının yanı sıra dünyanın en geniş1 ekran boyutu olan 152 inçlik Panasonic ekran da yer aldı. 152 inçlik bu özel ekranın ön siparişleri bu yıl yaz aylarından itibaren alınacak, sevkıyatlar ise 2011 yılının başlarında yapılacak. Panasonic ayrıca 9 Temmuz tarihinde Las Vegas?ta düzenlenen InfoComm 20102 etkinliğinde de tüm bu yeni modellerini sergileyecek.

2006 yılında 103 inçlik Full HD modelini, 2009 yılında ise 85 inçlik Full HD modelini piyasaya sürmüş olan Panasonic, geniş ekran profesyonel plazma ekranlarda son derece zengin bir deneyime sahip. Sözü edilen her iki model de, tüm profesyonel müşterilerin dijital reklam ve kurumsal sunum gibi ihtiyaçlarına sağladığı çözümlerle büyük övgüler alıyor. Gördüğü yüksek rağbet sonucunda, Mart 2010 tarihinde sona eren mali yılda küresel profesyonel düz ekran pazarında Panasonic 1 numara3 olarak pazar liderliğini elinde bulunduruyor.

Panasonic bu yeni profesyonel modellerini geliştirirken, bu yıl tüketicilere sunduğu VIERA Full HD 3D plazma televizyonlarda kullandığı benzersiz teknolojileri daha da ileri bir düzeye taşıyor:

5.000.000:1 native kontrast oranı3

Ultra yüksek hızlı sürücü teknolojisi ve

Üç boyutta ?crosstalk? olarak bilinen bulanıklığı azaltma teknolojisi.

5.000.000:1 oranı, endüstrideki en yüksek4 native kontrast oranı olma özelliğini elinde bulunduruyor ve olağanüstü derinlikte siyah renkler üretiyor. Ultra yüksek hızlı sürücü teknolojisi, hareketli görüntülerde mükemmel bir netlik sağlıyor.

Crosstalk azaltma teknolojisiyse üç boyutta net, canlı ve gerçekçi görüntüleri mümkün kılıyor.6

Tüm bunlara ek olarak, yeni dahili ?profesyonel kalite motoru? sayesinde renk üretimi 30 bit işlem hızıyla, geleneksel modellere göre iki katına çıkarılıyor.7

Bu ilerlemeler ve dünyanın ilk 152 inç ultra geniş Full HD 3D plazma paneli sayesinde, yüksek kaliteli 3D video içerikleri kusursuz bir şekilde görüntüleniyor.

Tüm bu gelişmeler sayesinde Panasonic yeni iş anlaşmalarının yolunu açacak olan bir dizi 3D sistem çözümü sunuyor. Panasonic Türkiye Kategori Yöneticisi Uğur Çağlar görüşlerini şöyle paylaşıyor: ?Bu modellerin boyutları ve 3D yeteneği, yepyeni alanlarda geniş ekran kullanımının yayılmasına ve gelişmesine olanak verirken bu sektörlerde yeni fırsatların ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.?

Kullanım alanları:

Kurumsal - 3D simulasyon

Birebir gerçek boyutlu 3D simulasyonlar, tasarımların kesinliğini artırarak, imalat süresinden tasarruf ve tasarım esnekliği sağlıyor.

Mağazalar - 3D showroom?ları

Ultra geniş ekrana yansıtılan 3D videolar, araba galerileri ya da emlak sektörü tarafından ürün sunumlarında ve demolarda kullanabiliyor.

Eğlence - 3D oyunlarla keyfin doruğunda

Ultra geniş ekranlarla oynanan 3D oyunlar, gruplar halinde oynayan oyuncuların kendilerini adeta oyunun içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayarak oyun keyiflerini doruğa çıkarıyor.

Prodüksiyon ? 3D Film prodüksiyonu

Ultra geniş ekranlar yayın endüstrisinin 3D film prodüksiyon süreçlerinde kullanılabiliyor.

Panasonic?in 3D alanında yeni beliren ihtiyaçlara çözüm sunabilmek amacıyla 3 Haziran tarihinde Japonya?da Panasonic 3D İnovasyon Merkezi?ni8 kurdu. Panasonic bu yeni merkezinden, müşterilerle daha yakın ilişkiler kurabilmek amacıyla faydalanacak. Merkezde, 3D teknolojileri ve hizmetleri de geliştirilecek.

Panasonic küresel ölçekte tüm profesyonel pazarlardaki 3D-tabanlı inovasyonlarını hızlandırmayı ve geliştirdiği 3D teknolojileri temel alan yeni ev izlence ortamları ve yeni bir video endüstrisi oluşturmayı hedefliyor.

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