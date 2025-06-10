tvOS 26 tanıtıldı: İşte Apple TV'lere gelecek yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2025 etkinliği kapsamında tvOS 26 güncellemesini resmen duyurdu. iOS 26 ile birlikte yeni "Liquid Glass" tasarım diline geçen Apple, bu yaklaşımı artık Apple TV arayüzüne de taşıyor. Ayrıca diğer yeni özellikler arasında, karaoke özelliği ve kişiselleştirilmiş profiller gibi birçok yenilik bulunuyor. İşte tvOS 26 ile gelecek tüm özellikler...

tvOS 26 ile gelecek yeni özellikler

tvOS 26, yalnızca tasarım değil, işlevsellik tarafında da önemli yeniliklerle geliyor. Apple TV uygulaması artık daha sinematik poster görselleriyle güncelleniyor. Ayrıca tvOS 26 ile birlikte, sistem uyandığında otomatik olarak profil seçme ekranı açılıyor. Böylece kullanıcılar önerilen içeriklere daha hızlı erişebilecek. Üstelik bu gelişme sayesinde izleme listeleri de kişiselleştirilmiş şekilde doğrudan kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör tvOS 26, eğlence tarafında da iddialı. Güncellemeyle birlikte Apple Music Sing özelliği geliştirilmiş versiyonuyla geri dönüyor. Artık iPhone'lar mikrofon olarak kullanılabiliyor ve kullanıcılar karaoke partilerine katılabiliyor.

Ayrıca arkadaşlarınız da kendi iPhone’ları üzerinden şarkı ekleyebiliyor ve gerçek zamanlı emoji tepkileriyle eğlenceye katkıda bulunabiliyor. Diğer tarafta yeni tasarım değişikliği, çevredeki renkleri içeriğin arka planından diğer kullanıcı arayüzü öğelerine yansıtmak için gerçek zamanlı işlemeyi kullanıyor.

Yeni simgeler, profil değiştirme ve dahası 📺

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik ise kontrol merkezi tasarımında yapılıyor. Yeni tasarım sayesinde ses ayarları, uyku zamanlayıcıları veya ışık sahneleri içerik izlenirken kolayca değiştirilebilecek. Diğer yandan Apple TV, artık herhangi bir AirPlay hoparlörü kalıcı ses çıkış cihazı olarak belirlemenize olanak tanıyor. Bu özellik daha önce yalnızca HomePod'lar için sunuluyordu.

FaceTime tarafında ise Kişi Posterleri ve çok dilli canlı altyazılar gibi yenilikler duyuruldu. Özellikle Almanca, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillerde sunulan altyazı desteğiyle tvOS 26, görüntülü görüşmelerde daha kapsayıcı bir deneyim vadediyor.

tvOS 26 ne zaman çıkıyor?

Apple, tvOS 26 güncellemesini 2025 sonbaharında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, Apple TV HD (2015), Apple TV 4K (2017, 2021, 2022) modellerine sunulacak.

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tvOS 26 tanıtıldı: İşte Apple TV'lere gelecek yenilikler

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