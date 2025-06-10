tvOS 26 tanıtıldı: İşte Apple TV'lere gelecek yenilikler

tvOS 26 ile gelecek yeni özellikler
tvOS 26, yalnızca tasarım değil, işlevsellik tarafında da önemli yeniliklerle geliyor. Apple TV uygulaması artık daha sinematik poster görselleriyle güncelleniyor. Ayrıca tvOS 26 ile birlikte, sistem uyandığında otomatik olarak profil seçme ekranı açılıyor. Böylece kullanıcılar önerilen içeriklere daha hızlı erişebilecek. Üstelik bu gelişme sayesinde izleme listeleri de kişiselleştirilmiş şekilde doğrudan kullanılabilecek.
Ayrıca arkadaşlarınız da kendi iPhone’ları üzerinden şarkı ekleyebiliyor ve gerçek zamanlı emoji tepkileriyle eğlenceye katkıda bulunabiliyor. Diğer tarafta yeni tasarım değişikliği, çevredeki renkleri içeriğin arka planından diğer kullanıcı arayüzü öğelerine yansıtmak için gerçek zamanlı işlemeyi kullanıyor.
Yeni simgeler, profil değiştirme ve dahası 📺
FaceTime tarafında ise Kişi Posterleri ve çok dilli canlı altyazılar gibi yenilikler duyuruldu. Özellikle Almanca, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillerde sunulan altyazı desteğiyle tvOS 26, görüntülü görüşmelerde daha kapsayıcı bir deneyim vadediyor.
tvOS 26 ne zaman çıkıyor?
Apple, tvOS 26 güncellemesini 2025 sonbaharında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, Apple TV HD (2015), Apple TV 4K (2017, 2021, 2022) modellerine sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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