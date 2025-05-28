Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: HDR5000 ve dahası

    TCL, 2025 için amiral gemisi modeli QM8K Mini LED TV'yi tanıttı. Yeni seri, CrystGlow panel, HDR5000 parlaklık seviyesi ve 288Hz'e kadar yenileme hızıyla dikkat çekiyor.  

    TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    TCL, Mini LED teknolojisini bir adım ileri taşıyan amiral gemisi yeni QM8K TV serisini duyurdu. CrystGlow panel, HDR5000 parlaklık ve 288Hz'e kadar yenileme hızı sunan yeni televizyonlar neler vadediyor? İşte TCL QM8K QD-Mini LED TV özellikleri ve fiyatı...

    TCL QM8K serisi özellikleri

    TCL QM8K QD-Mini LED TV serisi, 65 inç ve 98 inç arasında dört farklı ekran boyutuyla geliyor ve şirketin geliştirdiği CrystGlow WHVA panelden güç alıyor. TV'ye güç veren QD-Mini LED sisteminde ise, 23 bit çift yönlü arka aydınlatma kontrolcüsü, 3.800'e kadar yerel karartma bölgesi ve HDR5000 parlaklık seviyesine yer verilmiş.

    TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu panelin bir diğer özelliği ise, yüzde 40 daha geniş izleme açısı ve yansıma karşıtı kaplama. Böylece renk kaymalarını ve parlak ortamlardaki görüntü bozulmalarını minimuma indiriyor. Ayrıca seride kullanılan yeni Halo Control sistemi, Super High Energy LED yongası, yoğunlaştırılmış mikro lensler ve Micro OD optik yapısıyla daha iyi kontrast ve noktasal ışık kontrolü sağlıyor. 
    TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    QM8K serisi, ZeroBorder tasarımı sayesinde yalnızca 3-4 mm kalınlığa ulaşıyor ve havacılık sınıfı alüminyum ve anodize seramik film ile güçlendirilmiş. Ses tarafında ise TCL, Bang & Olufsen iş birliğiyle geliştirilen ses sistemine yer veriyor. Televizyon, görüntü işlem tarafında AiPQ Pro çipi kullanıyor. Oyuncular içinse 144Hz yerel yenileme hızının yanı sıra Game Accelerator 288 özelliğiyle 288Hz'e kadar değişken yenileme hızına ulaşabiliyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro ve ALLM desteği de unutulmamış.

    TCL QM8K, tüm TCL TV'lerde olduğu gibi Google TV arayüzüyle geliyor. Bu sayede yenilenmiş kullanıcı arayüzü, eller serbest sesli kontrol, Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced ve Filmmaker Mode desteği gibi ileri düzey görüntüleme özelliklerine sahip. Bağlantı tarafında dört HDMI 2.1 girişi (biri eARC destekli), USB, Ethernet, optik ses çıkışı ve RF girişleri yer alıyor. Kablosuz tarafta ise Wi-Fi 6, Bluetooth, Apple AirPlay 2 ve Chromecast desteği sunuluyor.

    TCL QM8K serisi fiyatı

    TCL QM8K QD-Mini LED serisi, 65 inç için 2.299 dolar, 75 inç için 2.999 dolar, 85 inç için 3.799 dolar ve 98 inç için 6.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

    • TCL QM8K QD-Mini LED 65'' - 2.299 dolar
    • TCL QM8K QD-Mini LED 75'' - 2.999 dolar
    • TCL QM8K QD-Mini LED 85'' - 3.799 dolar
    • TCL QM8K QD-Mini LED 98'' - 6.499 dolar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hpet kapatma adile nasit mezari acildimi muhabbet kuşu halsiz ve gözlerini kapatıyor hasta güvercine ne verilir yks yıllara göre zorluk derecesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum