TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: HDR5000 ve dahası

TCL QM8K QD-Mini LED TV serisi, 65 inç ve 98 inç arasında dört farklı ekran boyutuyla geliyor ve şirketin geliştirdiği CrystGlow WHVA panelden güç alıyor. TV'ye güç veren QD-Mini LED sisteminde ise, 23 bit çift yönlü arka aydınlatma kontrolcüsü, 3.800'e kadar yerel karartma bölgesi ve HDR5000 parlaklık seviyesine yer verilmiş.
TCL QM8K, tüm TCL TV'lerde olduğu gibi Google TV arayüzüyle geliyor. Bu sayede yenilenmiş kullanıcı arayüzü, eller serbest sesli kontrol, Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced ve Filmmaker Mode desteği gibi ileri düzey görüntüleme özelliklerine sahip. Bağlantı tarafındadört HDMI 2.1 girişi (biri eARC destekli), USB, Ethernet, optik ses çıkışı ve RF girişleri yer alıyor. Kablosuz tarafta ise Wi-Fi 6, Bluetooth, Apple AirPlay 2 ve Chromecast desteği sunuluyor.
TCL QM8K serisi fiyatı
TCL QM8K QD-Mini LED serisi, 65 inç için 2.299 dolar, 75 inç için 2.999 dolar, 85 inç için 3.799 dolar ve 98 inç için 6.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.