TCL, QM8K serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: HDR5000 ve dahası

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Tam Boyutta Gör TCL, Mini LED teknolojisini bir adım ileri taşıyan amiral gemisi yeni QM8K TV serisini duyurdu. CrystGlow panel, HDR5000 parlaklık ve 288Hz'e kadar yenileme hızı sunan yeni televizyonlar neler vadediyor? İşte TCL QM8K QD-Mini LED TV özellikleri ve fiyatı...

TCL QM8K serisi özellikleri

TCL QM8K QD-Mini LED TV serisi, 65 inç ve 98 inç arasında dört farklı ekran boyutuyla geliyor ve şirketin geliştirdiği CrystGlow WHVA panelden güç alıyor. TV'ye güç veren QD-Mini LED sisteminde ise, 23 bit çift yönlü arka aydınlatma kontrolcüsü, 3.800'e kadar yerel karartma bölgesi ve HDR5000 parlaklık seviyesine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Bu panelin bir diğer özelliği ise, yüzde 40 daha geniş izleme açısı ve yansıma karşıtı kaplama. Böylece renk kaymalarını ve parlak ortamlardaki görüntü bozulmalarını minimuma indiriyor. Ayrıca seride kullanılan yeni Halo Control sistemi, Super High Energy LED yongası, yoğunlaştırılmış mikro lensler ve Micro OD optik yapısıyla daha iyi kontrast ve noktasal ışık kontrolü sağlıyor.

Tam Boyutta Gör QM8K serisi, ZeroBorder tasarımı sayesinde yalnızca 3-4 mm kalınlığa ulaşıyor ve havacılık sınıfı alüminyum ve anodize seramik film ile güçlendirilmiş. Ses tarafında ise TCL, Bang & Olufsen iş birliğiyle geliştirilen ses sistemine yer veriyor. Televizyon, görüntü işlem tarafında AiPQ Pro çipi kullanıyor. Oyuncular içinse 144Hz yerel yenileme hızının yanı sıra Game Accelerator 288 özelliğiyle 288Hz'e kadar değişken yenileme hızına ulaşabiliyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro ve ALLM desteği de unutulmamış.

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TCL QM8K, tüm TCL TV'lerde olduğu gibi Google TV arayüzüyle geliyor. Bu sayede yenilenmiş kullanıcı arayüzü, eller serbest sesli kontrol, Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced ve Filmmaker Mode desteği gibi ileri düzey görüntüleme özelliklerine sahip. Bağlantı tarafında dört HDMI 2.1 girişi (biri eARC destekli), USB, Ethernet, optik ses çıkışı ve RF girişleri yer alıyor. Kablosuz tarafta ise Wi-Fi 6, Bluetooth, Apple AirPlay 2 ve Chromecast desteği sunuluyor.

TCL QM8K serisi fiyatı

TCL QM8K QD-Mini LED serisi, 65 inç için 2.299 dolar, 75 inç için 2.999 dolar, 85 inç için 3.799 dolar ve 98 inç için 6.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

TCL QM8K QD-Mini LED 65'' - 2.299 dolar

TCL QM8K QD-Mini LED 75'' - 2.999 dolar

TCL QM8K QD-Mini LED 85'' - 3.799 dolar

TCL QM8K QD-Mini LED 98'' - 6.499 dolar

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