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    tvOS 26 güncellemesini alacak Apple TV modelleri belli oldu

    Yaklaşan WWDC25 etkinliğinde iOS 26, watchOS 26 ile birlikte tanıtılacak tvOS 26, Apple TV'lerin bir sonraki büyük yazılımı olacak. Peki, tvOS 19 yerine gelecek güncelleme hangi modellere gelecek?

    iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 ve diğer yazılım güncellemeleri, visionOS’ten esinlenen camsı öğeler içeren yeni bir tasarıma kavuşacak. tvOS 26'nın da yenilenmiş kullanıcı arayüzü öğeleri ve uygulama simgeleri ile gelmesi bekleniyor. WWDC25 etkinliği öncesinde gelen bir paylaşım, tvOS 18 ile uyumlu tüm Apple TV modellerinin tvOS 26’ya güncelleneceğini belirtiyor.

    tvOS 26 güncellemesi hangi Apple TV'lere gelecek?

    tvos 26 güncellemesi alacak apple tv modelleri Tam Boyutta Gör
    tvOS 26 güncellemesi, 2015’de piyasaya sürülen Apple TV HD ve sonraki modellere yüklenebilecek. tvOS 26 alacak Apple TV modelleri:
    • Apple TV HD (2015)
    • Apple TV 4K (1. nesil, 2017)
    • Apple TV 4K (2. nesil, 2021)
    • Apple TV 4K (3. nesil, 2022)

    Apple TV’lere gelecek büyük güncelleme tvOS 19 yerine tvOS 26 olarak adlandırılacak. iOS, iPadOS ve macOS’e gelen visionOS’ten esinlenen tasarım tvOS’e de yansıyacak. tvOS genellikle daha az ilgi görse de değişiklikler olacak. iOS 26'nın yarı saydam öğeler, kayan menüler ve pencereler ve daha yumuşak, yuvarlak görseller içeren visionOS benzeri bir arayüze sahip olması bekleniyor. tvOS’de arayüzde birtakım değişikliklerin yanı sıra yeni ekran koruyucular, yeni platformlar arası Oyun uygulaması, Wi-Fi senkronizasyonu ve yeni yapay zeka destekli özellikler bekleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/06/06/tvos-26-support-these-apple-tv-models/ https://9to5mac.com/2025/06/04/tvos-26-three-new-features-coming-to-apple-tv-4k/
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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