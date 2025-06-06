iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 ve diğer yazılım güncellemeleri, visionOS’ten esinlenen camsı öğeler içeren yeni bir tasarıma kavuşacak. tvOS 26'nın da yenilenmiş kullanıcı arayüzü öğeleri ve uygulama simgeleri ile gelmesi bekleniyor. WWDC25 etkinliği öncesinde gelen bir paylaşım, tvOS 18 ile uyumlu tüm Apple TV modellerinin tvOS 26’ya güncelleneceğini belirtiyor.

iOS 26 ile gelecek yenilikler ve güncelleme alacak telefonlar 3 gün önce eklendi

tvOS 26 güncellemesi hangi Apple TV'lere gelecek?

Tam Boyutta Gör tvOS 26 güncellemesi, 2015’de piyasaya sürülen Apple TV HD ve sonraki modellere yüklenebilecek. tvOS 26 alacak Apple TV modelleri:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1. nesil, 2017)

Apple TV 4K (2. nesil, 2021)

Apple TV 4K (3. nesil, 2022)

Apple TV’lere gelecek büyük güncelleme tvOS 19 yerine tvOS 26 olarak adlandırılacak. iOS, iPadOS ve macOS’e gelen visionOS’ten esinlenen tasarım tvOS’e de yansıyacak. tvOS genellikle daha az ilgi görse de değişiklikler olacak. iOS 26'nın yarı saydam öğeler, kayan menüler ve pencereler ve daha yumuşak, yuvarlak görseller içeren visionOS benzeri bir arayüze sahip olması bekleniyor. tvOS’de arayüzde birtakım değişikliklerin yanı sıra yeni ekran koruyucular, yeni platformlar arası Oyun uygulaması, Wi-Fi senkronizasyonu ve yeni yapay zeka destekli özellikler bekleniyor.

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tvOS 26 güncellemesini alacak Apple TV modelleri belli oldu

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