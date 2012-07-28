Panasonic RP-DJS200 Kulaklık "Hafif, Katlanabilir giriş seviyesinde yeni bir seçenek"

Genel Yayın Yönetmeni
|inceleme için teşekkürler
|şaka mı yapıyorsunuz kulaklık için 2 dk ideal. iyi bir inceleme olmuş.
|Teşekkürler Mesut abi 2 dakikalık bir incelemede olsa bu kulaklıktan uzak duracağımızı anladık :)
Citizem
fiyatı 70 tl yanlış hatırlamıyorsam. benim bi arkadaş almıştı. 4 ay kullandı sonra ani bi harekette hoparlör kısmını kafaya takılan yere birleştiren kısım kırıldı. ses kaliteside o kadar iyi değildi. bass konusunda çok kötüydü özellikle. 70 tl verecekseniz daha iyi bi kulaklık alın derim.
|Valla Özelliklerinden çok olumsuz özelliklerinden bahsetmiş. Kibarva bu markadan uzak dur demiş :)
|videonun devamı nerde?
|5 liralık dandik kulaklıklara benziyor.
|Güzel bir kulaklıkmış.
| Merhaba ben Mesut Çevik, bu incelememizde geçen bodrumda bulduğum Commodore 64 PC 'yi inceleyeceğiz...
|bu benim kulaklik ya la.
|Fiyat bilgisi yok. Ayrıca herhangi bir kaynağa takılıp ses verilebilirdi ve az da olsa duyardık. Bu videomuz da extreme bir inceleme olmuş:))
Teşekkürler.