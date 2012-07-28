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Panasonic RP-DJS200 Kulaklık "Hafif, Katlanabilir giriş seviyesinde yeni bir seçenek"

6 yıl
31,5b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic'in giriş seviyesi kulaklık çözümü RP-DJS200 test masamızda. Katlanabilir yapısı ve hafifliği ile dikkat çeken kulaklık bakalım müzik severlerin beklentilerini karşılayabiliyor mu?
 

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JrMaster 6 yıl en beğenilen
Jet hızında inceleme sanırsam böyle oluyor ^^
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fuckulteli 6 yıl
Kaan abi çok güzel konu mankenliği yapmış, incelemeye güzellik katmış :D
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John Voxville 6 yıl
Mesut abi, sen ölü karınca görsen 10 dakikalık inceleme videosu hazırlayabilen birisin. Seni bu kulaklık için 2 dakika inceleme yapmaya iten şey ne oldu, çok merak ediyorum.

Teşekkürler.
Mesut abi, sen ölü karınca görsen 10 dakikalık inceleme videosu hazırlayabilen birisin. Seni bu kulaklık için 2 dakika inceleme yapmaya iten şey ne oldu, çok me...
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The Catalyst 6 yıl
inceleme için teşekkürler
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denito 6 yıl
şaka mı yapıyorsunuz kulaklık için 2 dk ideal. iyi bir inceleme olmuş.
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ozangul62 6 yıl
Teşekkürler Mesut abi 2 dakikalık bir incelemede olsa bu kulaklıktan uzak duracağımızı anladık :)
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radiohead71 6 yıl
Citizem
Fiyatı nedir bunun acaba ? Bence Replika Beats Daha İyidir

fiyatı 70 tl yanlış hatırlamıyorsam. benim bi arkadaş almıştı. 4 ay kullandı sonra ani bi harekette hoparlör kısmını kafaya takılan yere birleştiren kısım kırıldı. ses kaliteside o kadar iyi değildi. bass konusunda çok kötüydü özellikle. 70 tl verecekseniz daha iyi bi kulaklık alın derim.
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Dayyyyy 6 yıl
Valla Özelliklerinden çok olumsuz özelliklerinden bahsetmiş. Kibarva bu markadan uzak dur demiş :)
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netten^ 6 yıl
videonun devamı nerde?
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galluptack1112 6 yıl
Teşekkürler?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mobile Prof. 6 yıl
5 liralık dandik kulaklıklara benziyor.
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-Amigo[Nuri]- 6 yıl
Güzel bir kulaklıkmış.
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Illuminn 6 yıl
Merhaba ben Mesut Çevik, bu incelememizde geçen bodrumda bulduğum Commodore 64 PC 'yi inceleyeceğiz...


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genc34 6 yıl
bu benim kulaklik ya la.
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nightwalkers 6 yıl
Fiyat bilgisi yok. Ayrıca herhangi bir kaynağa takılıp ses verilebilirdi ve az da olsa duyardık. Bu videomuz da extreme bir inceleme olmuş:))
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