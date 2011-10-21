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Panasonic ile aynasız kameraları konuştuk, G3 ve GF3 masaya yatırdık

8 yıl
63,2b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümde Panasonic Türkiye Fotoğraf Makinesi ve Video Kamera Grup Ürün Müdürü Evren Köksal ile birlikte aynasız kameraları konuştuk ve Japon üreticinin yeni nesil kameraları G3 ve GF3 merak edilen detaylarıyla masaya yatırdık.
 

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HTC Specialist 8 yıl en beğenilen
G3 ü duyunca mesut silah incelemesini yapıyor sandım :)
1 Yanıt Yanıtla +11
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MaGneTıC 7 yıl
adam para lafını duyunca nasıl kıvırmaya başladı yaa ..
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MattPegasus 8 yıl
19:14 "full hd fotoğraf çekebiliyor." full hd fotoğraf nasıl oluyor? Galiba video demek istedi.
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civilbugra 8 yıl
aslında gelmişken bi kaçtane dslr fotoğraf makinesi verselerdi sizede videolarınızı onlarla çekseniz pclabs ve teknoseyir sitelreinde yaptıları video haberleri dslr ler ile cekiyorlar ve dh nin hd videolarından daha kaliteli oluyorlar. sizde dslr lara geçseniz kötü mü olur
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serkan4411 8 yıl
ya dömemişmi hadi bee
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bladekill05 8 yıl
MEsut abi face de yazdı askere gitmeden once cekilmis bir video daha 85 gunu varmıs. Gelince bekliyoruz
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sefabeker 8 yıl
"Meraba ben Mesut ÇEVİK " geri dödü... :D
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semidos 8 yıl
Şak diye gelen o ayna sesini duymadıktan sonra hiçbirşey ifade etmez bana bir fotoğraf makinası
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jeofizikci 8 yıl semidos
semidos

Şak diye gelen o ayna sesini duymadıktan sonra hiçbirşey ifade etmez bana bir fotoğraf makinası

o şak diye olan sesi gene duyuyorsunuz.
ayna benzeri bir parça var, fotoğraf çekerken yukarı kalkıp iniyor.
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Speed-Step 8 yıl
Arkadaşlar Merhaba,
Ne yazık ki henüz dönmedim :) askere gelmeden evvel bir çok video çalışması yaptık. Panasonic ile yaptıklarımız da bunlardan biri. Umarım işinize yaramıştır.
Kars'tan sevgiler :))
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Esposito Bandolero 8 yıl
mesut abi döndümü yea çok sevindim
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dehcet 8 yıl
HOŞGELDİNİZ.
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yildirimbeyazit 8 yıl
güzelllll, tam makine almak üzereyken iyi denk geldi teşekkürler, olimpus alacaktım ama panasonic baya dikkatimi çekti.
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