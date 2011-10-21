Panasonic ile aynasız kameraları konuştuk, G3 ve GF3 masaya yatırdık

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümde Panasonic Türkiye Fotoğraf Makinesi ve Video Kamera Grup Ürün Müdürü Evren Köksal ile birlikte aynasız kameraları konuştuk ve Japon üreticinin yeni nesil kameraları G3 ve GF3 merak edilen detaylarıyla masaya yatırdık.

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