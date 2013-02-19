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Panasonic'in 2013 serisi fotoğraf makinaları hakkında her şey (Özel röportaj)

6 yıl
2,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic ile hem 2013 yılında Türkiye'de satışa sunacakları kameraları hem de kamera konusunda yeni teknolojilerini konuştuk

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dockhanger 6 yıl
pek fotoğraf makinasına millet sarılmasada genede yerını hiçbişi tutmuyor
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