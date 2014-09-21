''Pazar Gününüz Şenlensin'' Beklenen Kulaklık ATH-CKR7 Karşınızda

Audio Technica'nın son seri kulak içi kulaklıkları bomba gibi geliyor. Malzeme ve ses kalitesini harmanlamayı ilke edinmiş Audio Technica, CKR7 modeli ile piyasadaki bir çok kulaklığa resmen meydan o



Teknik Detaylar

Tipi: Kulak İçi(In-Ear)



Sürücü: 14 mm

Frekans tepkisi: 5 - 28 khz Empedans: 16 Ohm

Hassasiyet: 103 dB

Maksimum Güç Girişi: 200 mW

Teknoloji:Dinamik

Ağırlık: 10 gram

Kablo uzunluğu: 1,2 m

Konektör: 3,5 mm Aksesuarlar: Silicon (xs,s,m,l)