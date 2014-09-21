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''Pazar Gününüz Şenlensin'' Beklenen Kulaklık ATH-CKR7 Karşınızda

5 yıl
25,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Audio Technica'nın son seri kulak içi kulaklıkları bomba gibi geliyor. Malzeme ve ses kalitesini harmanlamayı ilke edinmiş Audio Technica, CKR7 modeli ile piyasadaki bir çok kulaklığa resmen meydan o
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Teknik Detaylar
Tipi: Kulak İçi(In-Ear)
Sürücü: 14 mm
Frekans tepkisi: 5 - 28 khz
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 103 dB
Maksimum Güç Girişi: 200 mW
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 10 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Aksesuarlar: Silicon (xs,s,m,l)

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Blacon 4 yıl
Ben de bütün hafta pazar günüm nasıl şenlenecek diyordum

sağol dh sezer iyiki varsın
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ergün.sahin 5 yıl
güzel bir ürün hoşuma giti
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Johnnn 5 yıl
Videonun sesi kötü mü ne? Gaini fazla kaçmış gibi hani.
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mogosan 5 yıl
ckr 10 ile aralarında çok fark varmı.Deneyen arkadaş varmı aramızda.
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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Alisinasyon 5 yıl
Güzelmiş.
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Gwynbleidd. 5 yıl
hem 280 tl hem orta seviye
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King Athelstan 5 yıl
Hp nin kulaklığı mı yoksa bu mu ? Daha çok elektronik, enstrümantal, slow ya da folklor dinleyen biriyim.hangisini tavsiye edersiniz sezer bey ?
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DH Sezer 5 yıl King Athelstan
daha armoniye kaçan ambient yüklü parçalar seviyorsunuz demek bu canlı bir kulaklık ckr7 daha iyi bir seçim olacaktır. bir kaç parça paylaşırmısın bizlerle?
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Nine Lashes 5 yıl
Saatler olsun Sezer Bey.
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savasuzun 5 yıl
Ayrıca bu naruto nun müzikleri degilmi bi Raiko :-) agzina Saglik sezer .. İyi calismalar
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Stanislas Xavier 5 yıl
Merhaba Pcx 95 'in ergonomisi konusunda bir sorum olacak. Aletin bandı ağırlık yapıyor mu ? Kulaklığı aşağı çekiyor mu bunu merak ediyorum. Bir de şuan yanıtlanabileceğini düşünerek yazıyorum bunu, daha çok enstrümantal müzik için alınabilir bir kulaklık mıdır Pxc95 ?
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DH Sezer 5 yıl savasuzun
Teşekkürler savaş. manevi destekleriniz için hepinizi sevdiğimi bilmenizi isterim.

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SingleShot 5 yıl
kulaklık ve inceleme güzel olmuş portatif anfi incelemelerine de el atıcakmı acaba Sezer merak ettim videoda da var ters çevrilmiş dikkatimi çekti :)
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DH Sezer 5 yıl SingleShot
vay gözünden kaçmamış o süpriz : D gizledim bilerek şaşıracaksınız
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