''Pazar Gününüz Şenlensin'' Beklenen Kulaklık ATH-CKR7 Karşınızda

Haber Editörü
Audio Technica'nın son seri kulak içi kulaklıkları bomba gibi geliyor. Malzeme ve ses kalitesini harmanlamayı ilke edinmiş Audio Technica, CKR7 modeli ile piyasadaki bir çok kulaklığa resmen meydan o]
Teknik Detaylar
Tipi: Kulak İçi(In-Ear)
Sürücü: 14 mm
Frekans tepkisi: 5 - 28 khz
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 103 dB
Maksimum Güç Girişi: 200 mW
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 10 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Konektör: 3,5 mm
Aksesuarlar: Silicon (xs,s,m,l)
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