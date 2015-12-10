Pebble Classic kullanıcılarına Pebble'dan iyi haber

İlk etapta Kickstarter projesi olarak başlayan daha sonra topladığı büyük bağışlarla hayata geçen akıllı saat firması Pebble geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürdüğü Pebble Time modeli ile Pebble işletim sisteminin 3.0 sürümünü kullanıcılara sunmuş ve bu sürümle yeni "Timeline" adındaki arayüze geçiş yapmıştı.

Kısaca bahsetmek gerekirse geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekteki etkinliklerin yukarıdan aşağı doğru sıralandığı bir tasarıma sahip olan arayüzde bu sayede etkinlik veya bildirim takibi yapmak oldukça kolay bir hal alıyor. Bu zamana kadar Pebble Time ve Pebble Time Round sahipleri tarafından kullanılan arayüz Pebble tarafından yakın zamanda firmanın ilk akıllı saat modeli olan Classic kullanıcılarının da beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Pebble blogu üzerinden yaptığı açıklama neticesinde dileyenler için beta olarak sunulmuş durumda. Bu ayın sonlarına doğru dağıtılacağı belirtilen yeni sürümü denemek isteyenler Android cihazlarından beta aşamasına katılarak yeni arayüzü saatlerini yükleyebilir. iOS tarafında ise Apple'ın App Store kuralları nedeniyle beta aşamasında kullanılamayan arayüz, ay sonua doğru nihai sürümün çıkmasıyla kullanılır hale gelecek.

Yeni sürümü denemek isteyen kullanıcılarımız kaynaktaki linkten beta aşamasına katılabilir.

https://blog.getpebble.com/2015/12/09/3ontintin/