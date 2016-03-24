Pebble çalışanların %25'ini işten çıkaracak

Pebble sıra dışı akıllı saatleriyle piyasada önemli bir güce sahip. Kendine has tasarımı ve rakiplerine göre daha uzun pil ömrü sunabilen marka oldukça iyi satış rakamlarına ulaşıyor, ancak buna rağmen maddi yönetimi sıkılaştırmaktan kurtulamıyor. Geçtiğimiz sekiz ayda 26 Milyon dolar yatırıma ulaşan şirket bundan sonra nakit yatırım almayacağı için kemerleri sıkmak zorunda.

CEO'nun açıklamasına göre alınan ilk önlem ise iç gücünde kesintiye gitmek. 40 çalışan ile yollarını ayıracaklarını belirten yönetici, bu sayının toplam iç gücünün %25'ini oluşturduğunu belirtti. Akıllı saat sektöründeki sessizlik de şirketin önünü görmesine engel oluyor. Bir çok teknoloji devi sektöre adım attı, milyonlarca cihaz da satılıyor ancak beklenen patlama tam anlamıyla gerçekleşmedi diyebiliriz. Kullanıcıların bir çoğu hala her gün şarja takılacak bir saatten uzak durmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

2015'in başında 1 Milyon akıllı saat satışı yaptığını duyuran ve ilgi görmeye devam eden bir şirketin de geleceği hakkında bu denli endişelenmesi sektör için hayal kırıcı. Sizce önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde akıllı saat sektörü nasıl bir noktaya gidecek?

http://www.engadget.com/2016/03/23/pebble-cuts-25-percent-of-staff/